Calciomercato, il borsino di oggi: chi saranno i portieri di Inter, Juve, Milan, Napoli, Roma e delle altre big

Quali saranno i portieri titolari delle big del prossimo campionato? Chi difenderà, ad esempio, i pali dei campioni dell’Inter, che hanno Sommer in scadenza di contratto? O della Juventus, reduce da una stagione da incubo col duo Di Gregorio-Perin ? E cosa accadrà a Napoli, dove tira aria di rivoluzione anche tra gli estremi difensori, Meret e Milinkovic-Savic ? Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano i prossimi angeli custodi di Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e delle altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 19 di martedì 16 giugno, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino dei portieri

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Dibu Martinez Oblak Alisson INTER Josep Martinez Provedel Di Gennaro MILAN Maignan Terracciano Palmisani NAPOLI Vicario Meret Kovar ROMA Svilar Gollini Zelezny COMO Butez Tornqvist Vigorito LAZIO Mandas Motta Furlanetto FIORENTINA De Gea Bento Christensen

Portieri: due Martinez per Inter e Juventus

Inter e Juventus il prossimo anno potrebbero avere due portieri con lo stesso cognome: Martinez. I nerazzurri sembrano intenzionati a promuovere titolare Josep, ottimo secondo di Sommer fino a questo momento, ma trattano Provedel della Lazio. Come terzo, dovrebbe scattare il rinnovo del fedelissimo Di Gennaro. Più complessa la situazione in casa bianconera. Il sogno è Dibu Martinez, portiere campione del mondo con l’Argentina, ma non è da trascurare l’opzione Oblak, in uscita dall’Atletico Madrid. Quasi del tutto tramontata, invece, la pista che porta al brasiliano Alisson, pupillo di Spalletti.

Rivoluzione Napoli: spuntano Vicario e Kovar

Quest’anno si sono giocati costantemente il posto da titolare, adesso potrebbero salutare il Napoli a braccetto: è la strana storia di Alex Meret e Sergej Milinkovic-Savic. Tra i due, quello che ha più chance di restare in azzurro è il portiere friulano; per il secondo, voluto fortissimamente dal partente Conte, potrebbero aprirsi le porte di un campionato straniero. Gli ultimi rumors di mercato vedono il Napoli in trattativa con Vicario, portiere italiano che dovrebbe porre fine alla sua controversa esperienza al Tottenham. Un altro nome sul taccuino del ds Manna è Kovar, titolare della Repubblica Ceca, di proprietà del Bayer Leverkusen ma in prestito al PSV Eindhoven.

Milan, Roma e Lazio scelgono la continuità

Nessuno stravolgimento, invece, per il Milan, la Roma e la Lazio. I rossoneri hanno blindato Maignan e sperano che i lievi mal di pancia accusati dal francese possano passare in fretta. Anche i giallorossi si tengono stretti la loro saracinesca, Svilar, mentre i cugini della Lazio – dopo la partenza di Provedel – potrebbero dar vita a una corsa a due per una maglia da titolare tra Mandas e Motta. Rinnovo di contratto pure per Butez a Como, mentre la Fiorentina sfoglia la margherita. De Gea è ancora sotto contratto ma Paratici segue con attenzione altri profili, tra cui il brasiliano Bento.