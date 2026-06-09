Calciomercato, il borsino di oggi: gli attaccanti di Inter, Juve, Milan, Napoli, Roma e delle altre big

Sono i calciatori che più infiammano le aspettative dei tifosi , che più fanno sognare, quelli a cui probabilmente ci si affeziona di più: gli attaccanti. Quali saranno i centravanti, le seconde punte o le ali offensive delle squadre di vertice del prossimo campionato? Tra conferme e nuovi acquisti, tra arrivi e partenze, si prevede una piccola rivoluzione, anche se c’è pure chi sembra orientato a non toccare niente del suo reparto offensivo. Vediamo a che punto sono gli affari che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di martedì 9 giugno, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino degli allenatori

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Sorloth Kolo Muani Brahim Diaz INTER Lautaro/Thuram (confermati) Pio Esposito (confermato) Bonny (confermato) MILAN Mateta Nkunku (confermato) Gimenez (confermato) NAPOLI Hojlund (confermato) Vlahovic Lukaku (confermato) ROMA Malen (confermato) Greenwood Brahim Diaz COMO Pavlidis Douvikas (confermato) Vergara LAZIO Gimenez Piccoli Seb. Esposito FIORENTINA Bjerkebo Cancellieri Lucca

Attaccanti: rivoluzione Juve, conferme Inter

Una rivoluzione. La Juventus si prepara a rifondare completamente il reparto offensivo dopo gli affanni di quest’anno e visto il sostanziale flop dei nuovi (costosi) investimenti: David e Openda. Dato il benservito a Vlahovic, Spalletti si aspetta un centravanti d’area che potrebbe essere Sorloth dell’Atletico. Anche il ritorno di Kolo Muani non dispiacerebbe al tecnico e ai tifosi, mentre dal Real potrebbe arrivare Brahim Diaz. Se la Juve è destinata a operare tanto per potenziare il reparto, l’Inter dovrebbe lasciare tutto come in questa stagione: Lautaro, Thuram, Pio e Bonny offrono a Chivu ampie garanzie in tutte le competizioni.

Milan, rispunta Mateta: Napoli, idea Vlahovic

In attesa di definire ufficialmente la questione panchine, Milan e Napoli lavorano per l’attacco. Ai rossoneri negli ultimi giorni è stato accostato un centravanti scartato forse frettolosamente per motivi medici a gennaio: Mateta. Soprattutto se Glasner dovesse approdare in rossonero, il bomber del Crystal Palace sarebbe un serio candidato per una maglia da titolare davanti a Nkunku e Gimenez, che potrebbero fare le valigie. Nel Napoli, riscattato Hojlund, resta viva la pista Vlahovic, che piace ad Allegri ed è rimasto a spasso dopo il mancato rinnovo con la Juve. Si attende la valutazione del tecnico anche per Lukaku, che a sorpresa potrebbe restare.

I piani per l’attacco di Como, Roma e non solo

Gasperini tra le mani ha un tesoro chiamato Malen, che non si muoverà da Roma. Potrebbe però essere affiancato e supportato da altre pedine di spessore, come Greenwood che è ai ferri corti col Marsiglia oppure Brahim Diaz, per il quale è testa a testa con la Juventus. Il Como cerca rinforzi Champions: a Fabregas piace Pavlidis, altro bomber greco come Douvikas, mentre si continua a parlare di Vergara, gioiellino del Napoli. Gattuso ha in mente il milanista Gimenez (sì, proprio lui) come prossimo centravanti della Lazio, mentre Cancellieri potrebbe finire alla Fiorentina, che è n fase avanzata per Bjerkebo, attaccante del Sirius.