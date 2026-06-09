Calciomercato, il borsino di oggi: gli attaccanti di Inter, Juve, Milan, Napoli, Roma e delle altre big

Sono i calciatori che più infiammano le aspettative dei tifosi, che più fanno sognare, quelli a cui probabilmente ci si affeziona di più: gli attaccanti. Quali saranno i centravanti, le seconde punte o le ali offensive delle squadre di vertice del prossimo campionato? Tra conferme e nuovi acquisti, tra arrivi e partenze, si prevede una piccola rivoluzione, anche se c’è pure chi sembra orientato a non toccare niente del suo reparto offensivo. Vediamo a che punto sono gli affari che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di martedì 9 giugno, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.
Calciomercato, il borsino degli allenatori
|Calda
|Tiepida
|Fredda
|>70%
|30-70%
|<30%
|JUVE
|Sorloth
|Kolo Muani
|Brahim Diaz
|INTER
|Lautaro/Thuram (confermati)
|Pio Esposito (confermato)
|Bonny (confermato)
|MILAN
|Mateta
|Nkunku (confermato)
|Gimenez (confermato)
|NAPOLI
|Hojlund (confermato)
|Vlahovic
|Lukaku (confermato)
|ROMA
|Malen (confermato)
|Greenwood
|Brahim Diaz
|COMO
|Pavlidis
|Douvikas (confermato)
|Vergara
|LAZIO
|Gimenez
|Piccoli
|Seb. Esposito
|FIORENTINA
|Bjerkebo
|Cancellieri
|Lucca
Attaccanti: rivoluzione Juve, conferme Inter
Una rivoluzione. La Juventus si prepara a rifondare completamente il reparto offensivo dopo gli affanni di quest’anno e visto il sostanziale flop dei nuovi (costosi) investimenti: David e Openda. Dato il benservito a Vlahovic, Spalletti si aspetta un centravanti d’area che potrebbe essere Sorloth dell’Atletico. Anche il ritorno di Kolo Muani non dispiacerebbe al tecnico e ai tifosi, mentre dal Real potrebbe arrivare Brahim Diaz. Se la Juve è destinata a operare tanto per potenziare il reparto, l’Inter dovrebbe lasciare tutto come in questa stagione: Lautaro, Thuram, Pio e Bonny offrono a Chivu ampie garanzie in tutte le competizioni.
Milan, rispunta Mateta: Napoli, idea Vlahovic
In attesa di definire ufficialmente la questione panchine, Milan e Napoli lavorano per l’attacco. Ai rossoneri negli ultimi giorni è stato accostato un centravanti scartato forse frettolosamente per motivi medici a gennaio: Mateta. Soprattutto se Glasner dovesse approdare in rossonero, il bomber del Crystal Palace sarebbe un serio candidato per una maglia da titolare davanti a Nkunku e Gimenez, che potrebbero fare le valigie. Nel Napoli, riscattato Hojlund, resta viva la pista Vlahovic, che piace ad Allegri ed è rimasto a spasso dopo il mancato rinnovo con la Juve. Si attende la valutazione del tecnico anche per Lukaku, che a sorpresa potrebbe restare.
I piani per l’attacco di Como, Roma e non solo
Gasperini tra le mani ha un tesoro chiamato Malen, che non si muoverà da Roma. Potrebbe però essere affiancato e supportato da altre pedine di spessore, come Greenwood che è ai ferri corti col Marsiglia oppure Brahim Diaz, per il quale è testa a testa con la Juventus. Il Como cerca rinforzi Champions: a Fabregas piace Pavlidis, altro bomber greco come Douvikas, mentre si continua a parlare di Vergara, gioiellino del Napoli. Gattuso ha in mente il milanista Gimenez (sì, proprio lui) come prossimo centravanti della Lazio, mentre Cancellieri potrebbe finire alla Fiorentina, che è n fase avanzata per Bjerkebo, attaccante del Sirius.