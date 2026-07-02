Il 29 giugno si sono aperte ufficialmente le porte del calciomercato . Depositati i primi acquisti e perfezionate le prime cessioni, è ora tempo di incontri più o meno segreti, rumors, indiscrezioni, rilanci e affari immaginati e costruiti. Tantissime le idee, pochissimi i soldi un po’ per tutti. Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di giovedì 2 luglio, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino dei grandi colpi

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Dibu Martinez/Vicario Kolo Muani Muharemovic INTER Chalobah Khalaili Solet MILAN Goncalo Inacio Van Dijk Antonio Silva NAPOLI Zeballos Gila/Vicario Khalaili ROMA Greenwood Ruggeri/Molina Pulisic COMO Liberali Chalobah Solet/Goncalo Inacio LAZIO Sergi Dominguez/Comuzzo Pinamonti/Piccoli Zaniolo ATALANTA Gila Breno Bidon Alajbegovic

Juve col rebus portieri, Inter su difensore ed esterno

Alla Juventus serve anzitutto un portiere. Il sogno è sempre lo stesso, Dibu Martinez, carismatico numero 1 dell’Aston Villa e dell’Argentina, ma è difficile trovare la quadra con gli inglesi. Più abbordabile Vicario, su cui però c’è anche il Napoli. Per l’attacco vicino il ritorno di Kolo Muani, per la difesa si complica quello di Muharemovic. Molto attiva l’Inter, che dopo gli smacchi Palestra e Nico Paz e visti gli addii di De Vrij e Acerbi va sempre a caccia di un esterno e di un difensore. A buon punto le trattative col Chelsea per Chalobah, su cui però c’è da registrare – ancora una volta l’inserimento del Como. Per la fascia è duello col Napoli per l’israeliano Khalaili.

Il Milan sogna Van Dijk, Napoli con tre colpi in canna

Il sogno di Ibrahimovic si chiama Van Dijk, ma sono poche – per non dire nulle – le possibilità che lo svedese riesca a portare a Milanello il gigante olandese del Liverpool, reduce dal flop ai Mondiali con la sua Nazionale. Più probabile possa arrivare un fedelissimo di Amorim, Goncalo Inacio dello Sporting, sempre con la benedizione del super procuratore Mendes. Il Napoli da tempo ha prenotato tre colpi: vicinissimo l’esterno argentino Zeballos dal Boca, ci sono già gli accordi coi procuratori di Gila (su cui c’è con insistenza l’Atalanta) e Vicario (seguito dalla Juventus). Inter in vantaggio per Khalaili.

Roma scatenata, il Como prende Liberali, mosse Lazio

Gasperini chiede sacrifici al club e la Roma sembra propensa ad accontentarlo. Greenwood resta l’obiettivo numero 1 e con l’Atletico si parla di Ruggeri o Molina. Bel colpo del Como, l’ennesimo: preso – di fatto – Liberali, uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Fabregas tenta l’ennesimo sgarbo all’Inter: Chalobah. La Lazio vicina all’ingaggio di un difensore, uno tra Sergi Dominguez e Comuzzo, mentre in attacco Gattuso spera di accogliere Pinamonti o Piccoli. Infine l’Atalanta. Sarri e Giuntoli lavorano forte su un difensore, Gila da strappare al Napoli, mentre si attenuano le speranze di portare a Bergamo il bosniaco Alajbegovic.