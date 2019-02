Calciomercato, caccia agli svincolati di lusso: i colpi gratis

La sessione invernale di calciomercato è finita e ora si apre la caccia agli svincolati, ovvero ai calciatori che non sono tesserati con nessun club e che possono accasarsi in qualsiasi momento in una società. Nell'elenco figurano vecchie conoscenze del calcio italiano e altre glorie del calcio europeo, alla ricerca di un'ultima occasione. Il nome più famoso in Italia è quello di Giuseppe Rossi, che si sta allenando con il Manchester United dopo essersi svincolato in estate dal Genoa. Pepito è in attesa di un'offerta, e ha confessato che non gli dispiacerebbee un ritorno in Spagna.

Un altro attaccante senza contratto è Marco Borriello, che dopo i sei mesi poco fruttuosi ad Ibiza potrebbe restare sull'isola come dirigente. L'ex Azzurro Alberto Aquilani, 38 presenze in Nazionale, dopo l'ultima esperienza in Spagna con il Las Palmas è diventato il presidente della Spes Montesacro, la società con cui aveva iniziato a giocare a calcio, ma spera ancora in un ultimo contratto da professionista. Un nome invitante per i club di A può essere Alesandro Rosi, ex Roma e Lazio libero dall'estate: su di lui ci sono Chievo e Perugia.

Senza club un altro ex juventino, Patrice Evra, che dopo le esperienze infelici con Marsiglia e West Ham non si è ancora deciso ad appendere gli scarpini al chiodo, e l'ex Milan Antonio Nocerino, che dopo sei mesi ha rescisso il contratto con il Benevento. Fermi dall'estate Paolo De Ceglie dopo l'esperienza al Servette in Svizzera, e l'ex milanista Michael Essien.

Uno degli svincolati di lusso è senz'altro Yaya Touré, che ha lasciato i greci dell'Olympiacos e a 35 anni è alla ricerca di una squadra (con preferenza in Premier). Il maggiore dei fratelli Pogba, Florentin, è in attesa di un'offerta dopo l'addio al Genclerbirligi Ankara. Così anche Yohan Cabaye, ex Psg, di ritorno da un'avventura a Dubai.

Una volta sogno di mercato del Milan, Luis Fabiano è fermo dal febbraio del 2018 dopo le esperienze in Cina e Brasile. Altra vecchia gloria è Dimitar Berbatov, senza squadra dall'aprile 2018 dopo l'anno in India al Kerala Blasters.

SPORTAL.IT | 01-02-2019 15:30