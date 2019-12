Calciomercato Cagliari: tre cessioni in vista

Il Cagliari è al lavoro per sfoltire la rosa e nel breve termine in tre potrebbero cambiare aria.

Il primo nome sulla lista dei partenti è quello di Pinna, che potrebbe trasferirsi al Venezia in prestito. In partenza c'è anche Deiola, che sembra destinato a rimanere in serie A con il Brescia.

Anche Birsa dovrebbe salutare i compagni: il centrocampista quest'anno fatica a trovare spazio e alcune squadre francesi si sarebbero già messe sulle sue tracce.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 14:14