Calciomercato: Chalobah al Como, la Juve su Vicario, Koulierakis alla Roma, pasticcio Lindstrom. I riflessi sul tabellone

La squadra di Fabregas piazza il colpo in difesa, i bianconeri sempre alla ricerca di un portiere con Suzuki che si avvicina al Psg. Salta la trattativa tra Napoli e Schalke 04 per il danese

Ad un mese dalla chiusura del calciomercato, le trattative iniziano ad entrare del vivo. Il fischio d’inizio del campionato non è più così lontano, ed è normale che gli allenatori preferiscano lavorare su rose che si avvicinino sempre più a quella che sarà poi l’ufficialità.

Juventus, obiettivo Vicario

Se Spalletti si è consolato con Kolo Muani e Alajbegovic nel giorno della partenza per la tournée in Oriente, allo stesso modo spera di trovare qualche sorpresa al ritorno. la Juventus è infatti alla ricerca di un portiere, e visto che il Psg sta stringendo il cerchio attorno a Suzuki del Parma (28 milioni+bonus rimandati al mittente, possibile nuova offerta a breve), ecco che il nome di Guglielmo Vicario appare l’unico papabile per il dg Carnevali. Eppure, le piste Carnesecchi dell’Atalanta e Milinkovic-Savic del Napoli non sarebbero ancora del tutto chiuse.

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Adzic e Joao Mario: Sassuolo e Fiorentina

Nella giornata di oggi i bianconeri hanno ceduto Vasilije Adzic al Sassuolo, operazione a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 per 500 mila euro. Inserita nell’accordo un’opzione per il riscatto a titolo definitivo da parte dei neroverdi (per 12 milioni di euro), e una per il controriscatto in favore dei bianconeri per 13,75 milioni. Fatta inoltre per il trasferimento di Joao Mario alla Fiorentina, prestito con diritto di riscatto a 7 milioni in favore dei viola.

Como, preso Chalobah

Ma la copertina di giornata spetta al Como, che dopo una lunga trattativa ha chiuso con il Chelsea per l’arrivo di Trevoh Chalobah. Il difensore si trasferirà a titolo definitivo per 30 milioni di euro più 3 di bonus. Chalobah è atteso in Italia tra mercoledì sera e giovedì mattina, quando sosterrà le visite mediche per poi firmare il contratto. Con l’arrivo del classe 1999, Fabregas avrà finalmente il suo difensore a lungo cercato e potrà avanzare ancora più seriamente la candidatura del Como ad essere protagonista in Italia e in Europa.

Geubbels al Lcce, Koulierakis alla Roma

Ufficialità in casa Lecce: il club giallorosso ha annunciato l’acquisto dell’attaccante Willem Geubbels. Il francese arriva dal Paris FC e ha firmato un contratto fino al 2030, con opzione di prolungamento per un ulteriore anno. Restando in giallorosso, Kostantinos Koulierakis è un nuovo giocatore della Roma. Dopo esser arrivato nella mattinata di sabato 1 agosto nella Capitale e aver detto il primo “Forza Roma”, il greco ha svolto le visite mediche di rito e firmato il contratto. Arriva dal Wolfsburg per 17 milioni di euro più bonus e il 20% sulla futura rivendita

Le trattative di Roma e Parma

Tra gli obiettivi di mercato della Roma c’è il terzino. I giallorossi hanno fatto una prima offerta per Read del Feyenoord, ritenuta non sufficiente dal club olandese. I dialoghi continuano per provare ad avvicinarsi, con la Roma pronta ad una nuova offerta da vicina ai 25 milioni di euro. Parma sempre più vicino a El Bilal Tourè. L’attaccante non ha preso parte all’amichevole di pomeriggio tra Atalanta e Feyenoord. Il Parma sta chiudendo l’intesa con i nerazzurri sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 10 e i 12 milioni, che può diventare obbligo a determinate condizioni. L’Atalanta manterebbe anche una percentuale in caso di futura rivendita.

Atalanta, Newcastle su Scalvini

Il Newcastle ha effettuato una prima richiesta esplorativa per Giorgio Scalvini. Il club inglese ha chiesto informazioni sul difensore dell’Atalanta, ma per ora non sono arrivate offerte ufficiali né mosse formali nei confronti del club nerazzurro.

Napoli, pasticcio Lindstrom: niente Schalke

Jasper Lindstrom non si trasferirà dal Napoli allo Schalke 04. È saltata la trattativa per la cessione del 26enne danese, che aveva già raggiunto la Germania e sostenuto le visite mediche col club tedesco prima della firma. C’era infatti un accordo verbale per la cessione del giocatore: prestito a titolo gratuito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni e ulteriori bonus. Lo Schalke ha poi fatto sapere che nel contratto erano presenti “clausole non acceattabili”