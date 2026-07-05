Muharemovic sempre più vicino ai bianconeri, piace anche l'ivoriano Oulai, ufficiale Dumfries al Barcellona, la Roma si fionda su Jadon da Silva Moreira

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato solo da pochi giorni ma tanti affari già bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Le mosse della Juventus

Giorni caldi in casa Juventus: è sempre più vicino il ritorno di Tarik Muharemovic. Il centrale bosniaco, cresciuto tra Primavera e Next Gen bianconera prima del trasferimento al Sassuolo, ha già un accordo fino al 2031, mentre con il Sassuolo si continua a lavorare su un’operazione da circa 15 milioni di euro più 3 milioni di bonus. Per chiudere si aspetta almeno una prima cessione. Il Bayern Monaco continua a monitorare Bremer. Restano inoltre da valutare le posizioni di Federico Gatti, valutato tra i 20 e i 25 milioni, e di Juan Cabal. Non ci sono passi avanti per Jhon Lucumí: il Bologna non intende fare sconti e continua a chiedere il pagamento della clausola da 28 milioni di euro.

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A centrocampo cresce l’idea di provare a dare un’altra chance a Douglas Luiz, dopo una stagione vissuta in prestito tra Nottingham Forest e Aston Villa. Piace anche l’ivoriano Christ Inao Oulaï, compagno di nazionale di Kessiè che resta sullo sfondo.

La risposta dell’Inter

Dopo le beffe Nico Paz e Palestra la prima risposta dell’Inter si chiama Trevoh Chalobah. I nerazzurri hanno raggiunto con gli agenti del difensore un’intesa totale per quanto riguarda l’aspetto contrattuale, manca solo l’accordo con il Chelsea, che valuta il giocatore circa 35 milioni. Intanto è ufficiale, Denzel Dumfries è un nuovo calciatore del Real Madrid: firmato un contratto quadriennale fino a giugno 2030. I blancos hanno esercitato la clausola rescissoria da circa 20 milioni di euro presente nel contratto dell‘esterno olandese con l’Inter. Con la maglia dell’Inter in cinque stagioni Dumfries ha collezionato 207 presenze con 27 reti e 28 assist, conquistando complessivamente 8 trofei.

Jadon da Silva Moreira obiettivo della Roma

Rafa Leao torna tra i pensieri del Barcellona anche se i rossoneri chiedono circa 60 milioni di euro, una cifra ritenuta eccessiva dai blaugrana. La Roma cerca anche un esterno difensivo di fascia sinistra che possa sostituire Angelino e consentire a Wesley di ritornare sulla corsia di destra. E in quest’ottica, si legge su Il Messaggero, il nome caldo è quello di Diego Manuel Jadon da Silva Moreira, reduce da un’ottima stagione con lo Strasburgo con cui ha collezionato 42 presenze, 5 goal e 9 assist fra Ligue 1, Coppa di Francia e Conference League.