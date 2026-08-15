Calciomercato, chi sta agendo meglio? Metti ordine da top a flop

Trascina su e giù e forma la classifica per incoronare la squadra regina del mercato e quella che invece ha fatto peggio

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Il mercato estivo sta regalando la solita altalena di aspettative e delusioni, sogni e bruschi risvegli, nomi altisonanti e probabilissimi bidoni. Ci sono squadre come Inter, Juve e Milan che non possono spendere e spandere perché in qualche modo blindate da varie forme di fairplay finanziario. Ci sono squadre come il Como che avendo alle spalle un megamiliardario non badano a spese, altre ancora come la Fiorentina che improvvisamente si sono scoperte piene di soldi e hanno fatto una serie si acquisti importanti. La sensazione è che gli equilibri stiano cambiando e che squadre che fino a ieri dominavano incontrastate andranno incontro a vacche magre, mentre altre che sono sempre state nelle retrovie, adesso puntino con decisione ad entrare nell’olimpo.

TABELLONE CALCIOMERCATO

Il mercato regala sogni e illusioni che poi tra un paio di mesi rischiano di diventare cocenti delusioni e i fenomeni appena arrivati e osannati diventeranno in brevissimo dei bidoni strapagati da cacciare via. Chi ha un minimo di memoria ricorderà gli ultimi due mercati della Juve: la società bianconera ha comprato spendendo una follia il meglio possibile (in questo momento di magra). L’allenatore del momento (Motta), il miglior portiere per score del campionato (Di Gregorio), il centrocampista goleador (Koopmainers), la mezzala talentuosa da doppia cifra in Premier (Douglas Luiz) e poi ancora un centravanti infallibile (David), una mezzapunta di grande tecnica (Zeghrova) e un’ala velocissima con varie doppie cifre in Bundes (Openda). Superfluo ricordare i cortei di festa al momento dell’annuncio di questi acquisti, i panegirici dei vari espertoni di mercato e le dichiarazioni di resa incondizionata degli avversari. Poi cosa è successo? Allenatore cacciato a metà stagione, portierone diventato “una sedia”, il mediano goleador fa due stagioni imbarazzanti, la mezzala praticamente non gioca mai etc etc Insomma mai prendere il calciomercato per una verità scritta e scolpita nella pietra.

Parlando di questo calciomercato:

l’ Inter ha svecchiato (tutti i decani sono svincolati), come al solito Marotta fa movimenti calcolati senza svenarsi. Ha perso un paio di obiettivi importanti (Palestra e Romero soprattutto), però ha inserito giovani importanti che puntellano una rosa che comunque resta nettamente superiore a tutte le altre.

ha svecchiato (tutti i decani sono svincolati), come al solito Marotta fa movimenti calcolati senza svenarsi. Ha perso un paio di obiettivi importanti (Palestra e Romero soprattutto), però ha inserito giovani importanti che puntellano una rosa che comunque resta nettamente superiore a tutte le altre. Il Napoli a parte il cambio in panca con l’arrivo di Allegri (ennesimo ex juventino) non ha fatto quasi niente. Ha perso Lukaku (che l’ultimo anno non ha giocato) e spera nella serietà di De Bruyne e nell’esplosione di Vergara e Allisson.

a parte il cambio in panca con l’arrivo di Allegri (ennesimo ex juventino) non ha fatto quasi niente. Ha perso Lukaku (che l’ultimo anno non ha giocato) e spera nella serietà di De Bruyne e nell’esplosione di Vergara e Allisson. Il Milan ha cambiato allenatore, ha preso un attaccante importante. Cerca disperatamente di sbolognare l’ex fenomeno Leao ma è più dura del previsto.

ha cambiato allenatore, ha preso un attaccante importante. Cerca disperatamente di sbolognare l’ex fenomeno Leao ma è più dura del previsto. La Juve , ha preso il duo Carnevali-Massara e ha portato a casa Celik a zero (zampata da fuoriclasse), Alajbegovic (scommessa tutta da confermare) ha fatto una trattativa estenuante per Kolo Muani (reduce da una stagione orrenda al Tottenham), pareva dovesse comprare e vendere chiunque ma in sostanza non ha ancora un portiere, non ha sistemato la difesa, non ha comprato il regista, non ha comprato il bomber post-Vlahovic da 20 gol e non ha venduto nessuno degli esuberi. Probabilmente Carnevali punta ai giorni finali (molto rischioso, Comolli docet…).

, ha preso il duo Carnevali-Massara e ha portato a casa Celik a zero (zampata da fuoriclasse), Alajbegovic (scommessa tutta da confermare) ha fatto una trattativa estenuante per Kolo Muani (reduce da una stagione orrenda al Tottenham), pareva dovesse comprare e vendere chiunque ma in sostanza non ha ancora un portiere, non ha sistemato la difesa, non ha comprato il regista, non ha comprato il bomber post-Vlahovic da 20 gol e non ha venduto nessuno degli esuberi. Probabilmente Carnevali punta ai giorni finali (molto rischioso, Comolli docet…). Il Como ha ulteriormente rinforzato la sua rosa. Ha addirittura svecchiato. Preso il più promettente della Serie B (Liberali), confermati tutti i talenti (da Paz a Baturina) e l’impressione è che possa fare un ulteriore salto di qualità.

ha ulteriormente rinforzato la sua rosa. Ha addirittura svecchiato. Preso il più promettente della Serie B (Liberali), confermati tutti i talenti (da Paz a Baturina) e l’impressione è che possa fare un ulteriore salto di qualità. La Roma ha consolidato la rosa di Gasp. Ha preso Molina e fatto altre azioni di buon senso.

ha consolidato la rosa di Gasp. Ha preso Molina e fatto altre azioni di buon senso. La Fiorentina di Paratici è quella che ha messo a segno i colpi più importanti: Atta, Mastantuono, Oulai, Dragusin sono nomi importanti per rilanciare una squadra che l’anno scorso ha rischiato grosso e che quest’anno vuole risalire prepotentemente.

Questo il bilancio (provvisorio) del mercato estivo. Chi ha agito e sta agendo meglio secondo te? Riordina trascinando verso l’alto o verso il basso e forma la classifica