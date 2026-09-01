La Roma resiste all'assedio degli ultimi giorni del Chelsea per Koné. Kean al Como, la Fiorentina si tutela con Gnonto e Goncalves. Colpo Lazio con Gudmundsson.

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La sessione estiva di calciomercato è ufficialmente finita. Per la gioia dei tanti addetti ai lavori, soprattutto allenatori, che si sono lamentati della concomitanza delle trattative e dell’inizio del campionato, ora solamente il campo tornerà a far parlare di sé. Allo Sheraton di Milano si sono chiuse le porte alle 20 mettendo fine all’ennesimo calciomercato. Un ultimo giorno che ha visto la Juventus tra le assolute protagoniste. La cessione più significativa in casa bianconera è senza dubbio quella di Jonathan David, tra i flop della scorsa stagione. Dopo aver rifiutato diverse destinazioni nelle settimane precedenti, l’attaccante canadese ha accettato l’Atletico Madrid: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, con gli spagnoli che coprono oltre metà del suo stipendio da 6 milioni netti più bonus.

La Juve ufficializza Woltemade e Sarr. Cabal rimane, salta Tagliafico

Al suo posto arriva Nick Woltemade dal Newcastle, che ha superato la concorrenza di Zirkzee (per cui il Manchester United chiedeva l’obbligo di riscatto) e ha battuto anche gli interessi di Borussia Dortmund ed Eintracht Francoforte. Per il tedesco, prestito secco da circa 5 milioni senza obblighi né diritti di riscatto: in giornata le visite mediche, la firma e l’ufficialità. Il Newcastle, dal canto suo, ha già trovato il sostituto in Fernandez-Pardo, prelevato dal Lille per 60 milioni più bonus.

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Sulla corsia mancina non è invece arrivato il colpo sperato: Juan Cabal ha rifiutato il trasferimento all’Atalanta nonostante il pressing di Sarri, facendo saltare a cascata anche la pista che portava a Nicolas Tagliafico. Sfumata pure l’ipotesi Roma per il colombiano: richiesta bianconera fissata a 12 milioni, ma i giallorossi, che lo cercavano come vice Wesley, non hanno affondato il colpo. A centrocampo invece il colpo piazzato dalla Juve è Pape Matar Sarr dal Tottenham: prestito oneroso da 2,5 milioni più 300mila euro di oneri accessori, con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni della stagione fissato a 27,5 milioni pagabili in tre esercizi.

Roma, il Chelsea per Koné si scontra col muro di Gasperini

L’ultimo giorno di mercato della Roma è stato particolarmente frenetico, sia sul fronte in entrata che quello in uscita. In primis, è riuscita a resistere all’assedio che dura da giorni da parte del Chelsea per Koné. I londinesi hanno messo sul piatto 52 milioni di sterline (circa 60 milioni di euro), aggiungendo anche l’apertura a cedere Gittens, obiettivo da settimane dei giallorossi, in prestito oneroso con obbligo di riscatto a 30 milioni, pur di sbloccare l’operazione.

Ma il pressing dei Blues si è infranto sulla volontà di Gasperini, che non ha mai voluto rinunciare al centrocampista francese e lo ha ribadito già dopo la vittoria sul Lecce. Dunque Koné resta alla Roma. Sul fronte entrate invece, dopo il raffreddamento per Luiz Enrique, i giallorossi hanno lavorato forte in giornata per Leweling, alzando anche l’offerta economica, ma non è bastato. Nonostante le cessioni Robinio Vaz, El Aynaoui e Ziolkowski, che hanno liberato margine Uefa, D’Amico e compagni non sono riusciti a portare l’esterno offensivo richiesto da Gasperini.

Como, ecco Kean. Gudmundsson alla Lazio, in viola Gnonto e Goncalves

Giornata pienissima anche per la Fiorentina. Albert Gudmundsson ha lasciato i viola in direzione Lazio, e la società viola è subito corsa ai ripari sul reparto offensivo con un doppio colpo: arrivano Wilfried Gnonto e Pedro Goncalves. Fiorentina che invece si era già tutelata per la partenza di Kean assicurandosi Beto. In giornata l’attaccante italiano è arrivato al centro sportivo del Como ed è stato ufficializzato dai lariani. In casa Napoli, invece, si registra la cessione di Jesper Lindstrom al Salisburgo. Resta invece sfumato l’obiettivo Guiu: l’attaccante spagnolo cercato a lungo dal Napoli è stato ceduto dal Chelsea al Lipsia.

I top player rimasti svincolati

Il mercato però potrebbe non finire qui. Nella lista degli svincolati ci sono diversi giocatori che possono rivelarsi ancora importanti che potrebbero essere contrattualizzati anche dopo la fine della sessione estiva di calciomercato. Tra i portieri spiccano Alessio Cragno e Neto; in difesa figurano Dani Carvajal, Alaba, Guerreiro, Zinchenko, Acerbi, Darmian e Ricardo Rodriguez. A centrocampo la lista è ricchissima: da Dani Ceballos e Paul Pogba a Marcelo Brozovic, tra le idee last minute della Fiorentina, fino a Bissouma, Dele Alli, l’ex Roma Wijnaldum, Philippe Coutinho e James Rodriguez. In attacco, infine, restano disponibili Jadon Sancho, Riyad Mahrez, Anthony Martial, Mauro Icardi (occhio all’interessamento della Lazio), Raheem Sterling, Andrea Belotti e Stephan El Shaarawy, corteggiato dal Genoa di De Rossi: una vera e propria seconda finestra di mercato parallela.