Calciomercato di gennaio, si decide su sblocco Lazio: rischiano Napoli, Como e Fiorentina. Regole e scenari

Ora cruciali per i club di A che attendono il verdetto ufficiale della Commissione indipendente che ha revisionato i conti: la situazione della Lazio e le tre squadre a rischio

Ore concitate per tutti i club di Serie A. In tempi molto stretti la Commissione indipendente per la vigilanza sui bilanci delle società professionistiche di calcio e basket (che ha sostituito la Covisoc) si pronuncerà sulle squadre che potranno operare liberamente nella sessione invernale di calciomercato. La prossima sessione inizierà l’1 gennaio 2026 e finirà l’1 febbraio successivo; sarà fondamentale per alcuni club che in estate non hanno potuto fare operazioni, come la Lazio, ma anche per le squadre che necessitano rivoluzioni per cambiare le sorti della stagione, come la Fiorentina.

Il nuovo criterio della Commissione

Il criterio su cui la Commissione indipendente, di nomina governativa, baserà il suo verdetto è solamente uno, quello del lavoro allargato, uniformandosi così alla Uefa. Questo parametro, affinché si abbia la libertà di operare sul mercato, non deve superare l’80% dei ricavi totali. Se questo criterio non viene rispettato, il club in questione potrà comunque operare sul mercato, ma a saldo zero. Dunque facendo operazioni in entrata e in uscita che si equivalgono.

La situazione della Lazio

Il mercato della Lazio la scorsa estate fu bloccato perché non aveva rispettato nessuno dei tre requisiti della Covisoc (indice di liquidità, indice di indebitamento e il costo del lavoro allargato), in vigore per l’ultima volta proprio nella scorsa sessione di mercato. Ora i biancocelesti appaiono più fiduciosi riguardo la situazione attuale: nei giorni scorsi sia il presidente Lotito che il ds Fabiani ne hanno parlato con ottimismo. Comunque la Lazio, in questa sessione, è sicura almeno di poter fare mercato a costo zero. Infatti il blocco totale del mercato, con le nuove norme, verrà applicata solamente in caso di due infrazioni consecutive. Quindi le squadre rischierebbero il blocco solamente a partire dalla prossima sessione estiva, ma solo se l’infrazione sarà maggiore rispetto a quella registrata nella sessione precedente.

Serie A, chi rischia il mercato limitato?

Passando alle indiscrezioni della Gazzetta dello Sport e rimanendo in tema Lazio, i biancocelesti sembrano aver presentato documenti che certificano un costo del lavoro allargato molto vicino alla soglia dell’80%, che però non lo supera. Dunque l’ipotesi dello sblocco totale del mercato è concreta. Le voci alla vigilia della pubblicazione del verdetto ufficiale parlano però di altre tre squadre a rischio in Serie A, ovvero Napoli, Como e Fiorentina. Se le prime due potrebbero anche “accontentarsi” di un mercato a saldo zero dati i tanti acquisti estivi e la poca necessità di migliorare la rosa, non si può dire lo stesso dei viola. Anche loro in estate hanno speso parecchio, ma i nuovi acquisti hanno deluso su tutti i fronti, la squadra è ultima e necessita una rivoluzione a gennaio.