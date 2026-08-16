Calciomercato: Dibu Martinez dice sì alla Juventus, il Milan sorpassa la Roma per Mora, il Napoli chiude per Badiashile

Anche Lucumi vestirà la maglia bianconera, Cabal verso il Bologna, Suzuki all'Aston Villa, Udogie piace a Gasperini, Lazio su Chaloupek

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Si è aperto ufficialmente il mercato da 46 giorni e siamo nella fase più calda, tanti affari bollono in pentola. Vediamo le principali trattative di giornata.

Juve, chi entra e chi esce

Con il no del Tottenham al prestito di Vicario e il sì di Suzuki all’Aston Villa (l’operazione – dopo la rottura delle trattative col Psg – dovrebbe portare nelle casse del Parma una cifra complessiva vicina ai 35 milioni di euro, bonus inclusi) la Juventus fa all in su Emiliano Martinez per il ruolo vacante di portiere. Per l’estremo difensore argentino, campione del mondo 2022, il cllub inglese ha ricevuto una nuova offerta di circa 10 milioni di euro bonus inclusi. L’affare è in chiusura. Il piano-B dei bianconeri si chiama Trubin. Il 25enne ucraino ha perso il posto da titolare nel Benfica a favore di Samuel Soares nelle ultime tre uscite e vedrebbe ora di buon occhio un cambio di maglia.

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Tre difensori con la valigia

In entrata è fatta per Lucumi del Bologna e questo comporta che almeno uno fra Daniele Rugani, Federico Gatti e Juan Cabal è destinato alla partenza. Per Daniele Rugani ci sono stati sondaggi di Monza, Sassuolo e Udinese su Federico Gatti non va trascurata la pista che porta al Marsiglia, mentre Cabal avrebbe già detto sì al Bologna, ma sono i due club a dover trovare la quadra: Fenucci lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto mentre Giovanni Carnevali sta chiedendo almeno per il momento l’obbligo.

Il Milan si inserisce su Mora

Il Milan guarda con interesse a Rodrigo Mora. Il trequartista portoghese classe 2007 del Porto nelle ultime settimane è stato vicinissimo alla Roma. La trattativa tra i lusitani e i giallorossi però ha trovato un raffreddamento nei giorni scorsi, mentre i rossoneri hanno parlato del giocatore con i portoghesi nell’ambito dell’affare che dovrebbe portare Santiago Gimenez a vestire la maglia dei Dragões. L’arrivo di Nahuel Molina potrebbe non rappresentare l’ultimo intervento della Roma sulle corsie. La dirigenza giallorossa continua infatti a seguire con attenzione Destiny Udogie, esterno sinistro del Tottenham e della Nazionale italiana, considerato un profilo particolarmente adatto al calcio di Gian Piero Gasperini. Il Tottenham vorrebbe cedere il giocatore inserendo l’obbligo di riscatto anziché il diritto, come proposto dai giallorossi. La giornata di domani potrebbe essere quella della svolta.

Napoli, arrivano i soldi per Gabriel Jesus

Manna al lavoro, in casa Napoli, per completare l’arrivo in prestito di Badiashile dal Chelsea poi si punterà all’attaccante. L’ingaggio di Gabriel Jesus è alto, circa 6 milioni, ma l’idea di vestire la maglia azzurra lo intriga. La valutazione che ne fanno gli inglesi è inferiore ai 20 milioni. Si può fare, ma prima bisogna liberare altri spazi. Il primo a partire potrebbe essere Noa Lang, in cima al taccuino dell’Ajax per il dopo Godts, passato al Psg.

In difesa per la Lazio si lavora su vari profili tra cui Josip Sutalo dell’Ajax e Stepan Chaloupek dello Slavia Praga. A seguire resta sempre il desiderio di avere un attaccante diverso rispetto a quelli in rosa: per farlo, però, occorre prima cedere uno tra Ratkov (che ha rifiutato il Southampon) e Dia (che al momento non ha ricevuto offerte interessanti).

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