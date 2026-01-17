Donnarumma, l'agente apre al ritorno in A: lo scenario clamoroso di mercato

Enzo Raiola non esclude un futuro ritorno di Donnarumma in A. Oggi il portiere è felice al Manchester City, ma il legame con l’Italia resta vivo.

Ci aveva provato l’Inter, ci è riuscita il City ma per Gigio Donnarumma il mercato è comunque sempre aperto. Il numero uno dei Citizens è tornato con forza al centro del dibattito calcistico: a riaccendere l’attenzione sul futuro del portiere della Nazionale è stato il suo procuratore, Enzo Raiola, intervenuto ai microfoni di RaiSport. Dichiarazioni che, in poche ore, hanno rimesso la Serie A tra gli scenari possibili, almeno sul piano delle ipotesi dopo gli addii già dolorosi al Milan e PSG.

La situazione attuale al Manchester City

Nel corso della diretta televisiva su RaiSport, Enzo Raiola ha chiarito come, oggi, Donnarumma stia vivendo una fase positiva della sua carriera. Il portiere si è ambientato in Inghilterra e sta costruendo il proprio percorso in uno dei club più ambiziosi d’Europa. “Sta trovando serenità”, ha spiegato il suo agente, sottolineando l’equilibrio raggiunto ora dal giocatore e la soddisfazione per il presente al Manchester City.

L’apertura di Raiola che fa discutere

Accanto alle parole sulla stabilità attuale, è arrivata però una frase destinata a far rumore: “Se ci sarà la possibilità di tornare in Italia, la coglieremo”. Un’affermazione che non annuncia movimenti immediati, ma che ha il valore di un segnale chiaro.

Raiola ha precisato che non ci sono trattative in corso né contatti concreti. Si tratta di un discorso prospettico, legato a un futuro non definito, ma che lascia volutamente uno spiraglio aperto ad un ritorno in patria.

Il legame con il calcio italiano

Donnarumma resta quindi profondamente legato alla Serie A. È il campionato che lo ha lanciato, dove è cresciuto nel Milan e si è imposto giovanissimo come uno dei portieri più forti d’Europa. Un percorso che rende naturale pensare che, prima o poi, l’ipotesi di un ritorno possa entrare seriamente nei suoi ragionamenti.

Il rapporto con l’Italia, rafforzato dal ruolo centrale in Nazionale, rappresenta un fattore emotivo che nel calcio può pesare quanto quello tecnico o economico.

Quali scenari potrebbero aprirsi

Se in futuro dovesse davvero presentarsi l’occasione, solo pochi club sarebbero in grado di sostenere un’operazione di questo livello. Juventus e Inter sarebbero destinazioni in grado di accendere l’interesse mediatico (dopo 8 anni in rossonero al Milan) e di cambiare gli equilibri del campionato.

Per ora, però, si resta nel campo delle suggestioni. Nessuna trattativa, nessuna scadenza imminente. Solo parole che bastano a rimettere Donnarumma al centro delle fantasie del calcio italiano.

