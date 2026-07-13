L’ex dirigente della Juventus lancia l’assalto alle big della serie A e prova a firmare il colpo Thiago Pitarch dal Real Madrid. Il 18enne ha già fatto innamorare il Bernabeu

Investimenti, idee e voglia di sfidare le big. Il mercato della Fiorentina targata Fabio Paratici sembra avere obiettivi molto concreti e anche grandi sogni. L’ultimo arriva dalla Spagna dove segnalano un interesse della Viola per uno dei prospetti più interessanti del calcio spagnolo: il 18enne Thiago Pitarch del Real Madrid.

L’ultima idea di Paratici

Dopo una stagione cominciata come in un incubo, ora la Fiorentina sembra intenzionata a non ricadere più negli stessi errori. L’arrivo di Fabio Paratici nella scorsa stagione ha dato una scossa a tutto l’ambiente, con l’ex dirigente della Juventus che si è subito messo al lavoro per costruire una squadra che possa ambire ai piani alti della classifica. Dopo gli arrivi di Vieri, Dragusin, Atta e Alex Jimenez, Paratici ora pensa anche al colpo in prospettiva con il quotidiano spagnolo AS che assicura che la Fiorentina è in prima linea per il talento Thiago Pitarch. L’idea è quello di riuscire a portarlo in Toscana con una formula di acquisto simile a quello che ha permesso al Como di assicurarsi Nico Paz nelle ultime stagioni e dunque con il Real che manderebbe sempre una forma di controllo sul cartellino.

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Chi è Thiago Pitarch

La fabbrica di talenti in Spagna non si ferma mai soprattutto quando si tratta delle due big Barcellona e Real Madrid. E proprio dalla “cantera” dei Blancos arriva l’ultimo grande prospetto che risponde al nome di Thiago Pitarch. Centrocampista classe 2007 è già uno dei giocatori sui quali il Real intende puntare per il futuro. Il giovanissimo calciatore sembrava destinato a diventare da subito un perno della formazione spagnola dopo le presenze da titolare in prima squadra e il debutto in Champions League. Nonostante i 18 anni, Thiago ha già dimostrato tecnica e una personalità da vendere, centrocampista con visione di gioco ma anche capacità di spezzare le trame offensive.

Le big tentennano: Como e Fiorentina ci provano

Il mercato per le big di serie A ancora non è decollato per un motivo o per l’altro. Juventus, Inter, Milan e Napoli non si sono lanciate con la consueta “furia” a caccia dell’affare. I bianconeri hanno concluso solo delle operazioni secondarie mentre sognano di mettere a segno l’affare Kolo Muani. I rossoneri si sono invece mossi con decisione su Ramos per provare a risolvere il problema dell’attacco ma resta ancora tanto da fare. L’Inter ha incontrato tante difficoltà con gli affari Palestra e Khalaili saltati per motivi diversi e mentre il presidente De Laurentiis è stato categorico con il Napoli che si muoverà solo dopo un numero molto alto di cessioni.

In questa situazione di stallo c’è dunque spazio per un possibile inserimento. Il Como ha fatto scuola con una stagione da sogno che è valsa la qualificazione in Champions League, e i lariani sono intenzionati a provarci ancora dopo i colpi piazzati in queste prime settimane. Ora anche la Fiorentina prova a fare lo stesso: un mercato fatto di investimenti ma anche di idee diverse per provare a scalfire il dominio delle big d’Italia.