Calciomercato Frosinone: Fiori e Fini colpi per rafforzare la vetta, chi sono i due acquisti canarini

I canarini viaggiano con il vento in poppa in vetta. Nel frattempo arrivano altri due rinforzi per mister Alvini

Il Frosinone del patron Maurizio Stirpe lo sta facendo di nuovo. Il club di Viale Olimpia sta seriamente corteggiando quella che sarebbe la quarta storica promozione in Serie A nella storia del sodalizio ciociaro.

Il direttore sportivo Renzo Castagnini a tal proposito ha sfoderato altri due colpi sagaci nell’ambito della sessione invernale di calciomercato. Parliamo di Antonio Fiori e di Seydou Fini. Innesti non casuali che vanno ad arricchire la batteria offensiva a disposizione di mister Alvini per la seconda e decisiva fase di stagione. Il secondo giunge a titolo temporaneo dal Genoa. Medesima operazione per il secondo con il Mantova, ma con possibilità di concretizzare una opzione successiva per la sua permanenza in futuro.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Rinforzi mirati per mister Alvini

A Frosinone sono abituati ad operare con parsimonia. Osservando la rosa canarina, probabilmente il team gialloazzurro non aveva bisogno di ulteriori puntellamenti. Ciononostante la coperta è stata allungata per non ritrovarsi al culmine della regular season con il fiato corto o con una quantità eccessiva di assenze tra infortuni ed eventuali squalifiche. D’altronde il primo posto, solida realtà a quota 45, è pur sempre insidiato da un bellicoso Venezia di mister Stroppa distante una sola lunghezza. Tra qualche settimana andrà in scena lo scontro diretto al vertice che dirà molto, se non tutto, sull’intera stagione delle contendenti. Torniamo però ai due colpi appena sfoderati dai ciociari. Conosciamo intanto i numeri di maglia che indosseranno: 40 per Fini, 80 per Fiori.

Antonio da Mantova

Antonio Fiori è nato a Ravenna il 21 febbraio 2002 e presenta un curriculum ricco di esperienze nel contesto del calcio professionistico. Cresciuto nel vivaio della SPAL, con un intervallo trascorso alla corte del Cesena, ha indossato in prestito la casacca del Vastogirardi per poi trasferirsi al Mantova nell’estate del 2023. Al Martelli ha saputo ritagliarsi un cospicuo spazio, contribuendo anche alla cavalcata che ha ricondotto i biancorossi in cadetteria dopo diversi anni di digiuno. Sul piano tattico staziona preferibilmente da esterno alto a sinistra, essendo destro di piede con licenza di rientrare verso l’opposto vertice per mirare la porta o crossare verso il centro dell’area di rigore avversaria. Attualmente il suo cartellino vale 1,3 milioni. Nell’arco di questo primo spicchio di annata 2025-2026 Fiori ha inanellato 11 gettoni tra campionato e Coppa Italia con 2 gol realizzati per complessivi 402 minuti di utilizzo con un cartellino giallo rimediato.

L’ambizione di Seydou

Stuzzica non poco il passaggio a Frosinone di Seydou Fini con la formula del prestito secco fino a giugno. Parliamo di un giocatore nato il 2 giugno 2006 a Bondoukou in Costa d’Avorio, ma di nazionalità italiana. Classica ala destra tutto pepe, mancino naturale, dotato di un ottimo mix tra rapidità e tecnica sopraffina. A livello manageriale è seguito dal Team Raiola. E’ un prodotto del settore giovanile del Genoa. In Liguria ha completato la trafila, passando in prestito precedentemente allo Standard Liegi e all’Excelsior. Il ragazzo vanta pure 30 presenze nelle formazioni della Nazionale azzurra Under 17, 18, 19 e 21 con 5 reti siglate. Alto 1 metro e 78, sgusciante, potrebbe costituire una scomoda spina nel fianco per le difese avversarie. In Ciociaria Seydou cerca molto spazio per ripresentarsi in estate alle dipendenze del Grifone con rinnovato entusiasmo e maggiore consapevolezza dei propri mezzi.

Barcella ko

Lato infermeria invece non giungono lodevoli notizie per mister Alvini. Il Frosinone, infatti, dovrà fare a meno per qualche tempo di Kevin Barcella. “Frosinone Calcio – si legge nella nota del club – comunica che il calciatore Kevin Barcella è stato sottoposto a esami strumentali, che hanno evidenziato la presenza di sindrome retto-adduttoria a sinistra, per la quale ha già iniziato l’iter riabilitativo”. I tempi di recupero saranno valutati più in avanti. Nel prossimo turno di Serie B i canarini faranno visita alla Virtus Entella nel match fissato per le 15 di sabato 31 gennaio. Una trasferta da non sottovalutare da parte di Monterisi e compagni.