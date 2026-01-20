Juve-Napoli, sprint per En-Nesyri e Maldini: l'Inter beffata da Mlacic prende Jakirovic, Roma guaio Hermoso

En-Nesyri e Maldini piacciono a Juventus e Napoli. L'Inter vede allontanarsi il giovane Mlacic e allora vira su Jakirovic. La Roma punta Dragusin, ma il Tottenham spara alto.

Duello Juve-Napoli per En-Nesyri e Maldini

L’eterno duello tra Juventus e Napoli si sposta dal rettangolo di gioco al mercato. Obiettivi simili, zone di campo da rinforzare (centrocampo e attacco) e pochi giorni alla fine delle operazioni. Il nome caldo rimane Youssef En-Nesyri, attaccante marocchino reduce dalla finale di Coppa d’Africa persa contro il Senegal. Il classe 1997 ha già segnato 7 gol in 15 gare di Super Lig turca con il Fenerbahce, ma nonostante tutto non è più considerato incedibile.

En-Nesyri, che vanta due Europa League vinte con la maglia del Siviglia, piace alla Juventus, ma pure tanto al Napoli. Per i bianconeri è in cima alle preferenze dopo la brusca frenata nella trattativa con il Crystal Palace per Jean-Philippe Mateta: gli inglesi hanno respinto l’offerta da 2 milioni più altri 28 di obbligo condizionato, ne chiedono almeno 40 di milioni e senza condizioni.

C’è duello anche per Daniel Maldini, che interessa un po’ di più al Napoli dopo la cessione di Noa Lang. Il jolly d’attacco saluterà Bergamo, è un potenziale affare low-cost perfetto per la finestra invernale. Ci pensa la Juventus, che potrebbe utilizzarlo come vice-Yildiz facendo rifiatare, quando serve, il suo gioiellino, considerati gli affanni di Zhegrova.

Inter, Mlacic sceglie Ramadani e si allontana

L’Inter rischia di restare beffato sul fronte Branimir Mlacic. Il difensore croato era a un passo dall’indossare il nerazzurro sin da subito, ma il cambio di procuratore (si è affidato a Ramadani) lo ha sensibilmente allontanato da Milano e fatto partire un’asta alla quale l’Inter sperava di non essere coinvolta, dopo l’accordo ormai raggiunto con l’Hajduk Spalato.

Il classe 2007, consigliato dal suo nuovo agente, avrebbe cambiato bruscamente idea, poco convinto, ora, di trasferirsi all’Inter e rischiare di scivolare per sei mesi nell’Under 23 in Lega Pro. Per lui sono arrivate altre proposte, anche dall’Italia, con il Como e l’Udinese particolarmente interessate al difensore croato appena maggiorenne.

Ma a preoccupare l’Inter, piuttosto, è la presenza di diversi top club europei, tra tutti il Real Madrid, senza dimenticare il Dortmund e il Newcastle, che farebbero sensibilmente lievitare il costo del cartellino.

Niente paura, comunque: il club nerazzurro non s’è fatto prendere dal panico e, sempre da un club croato, ha trovato l’alternativa: si chiama Leok Jakirovic, difensore della Dinamo Zagabria. Un colpo “alla Sucic”, con accordo sulla base di poco più di 4 milioni di euro per il cartellino, di cui 2,5 di base fissa e un altro paio di bonus. Garantita anche alla Dinamo una percentuale sulla futura rivendita.

Hermoso out, la Roma punta Dragusin

Da un difensore a un altro. La Roma ha perso Mario Hermoso per infortunio. Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto dopo l’uscita dal campo al 23’ del primo tempo nel match contro il Torino hanno evidenziato una lesione di secondo grado all’ileopsoas, flessore dell’anca che collega la colonna lombare al femore, la cui infiammazione può indicare la presenza di una fastidiosa pubalgia.

I tempi di recupero sono stati stimati in un mese, intoppi o ricadute permettendo. Dunque, per evitare di restare corti in difesa, i giallorossi si sono immediatamente mossi sul mercato alla ricerca di un sostituto, individuato in Radu Dragusin. Il romeno vanta esperienze importanti in Serie A con le maglie di Juventus e Genoa, tornerebbe di corsa in Italia, ma non sarà facile strapparlo al Tottenham.

La richiesta del club inglese, che apre esclusivamente alla cessione a titolo definitivo, è fuori dalla portata della Roma: 20 milioni di euro in un’unica tranche. Un po’ troppo per un calciatore reduce da un brutto infortunio al crociato. Tra l’altro, come fa sapere il Corriere dello Sport, Dragusin oggi si sposa a Bucarest con la sua Ioana. Di tempo, quindi, per imbastire e chiudere una trattativa ce n’è poco.