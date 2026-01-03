Calciomercato serie C: Catania, colpo Bruzzaniti! La Salernitana aggiusta la difesa, Picerno e Latina scatenate

Subito botti di mercato in Lega Pro: il Catania si assicura Bruzzaniti, capocannoniere del girone B. La Salernitana risponde aggiustando la difesa

Si è aperta ieri la finestra di mercato invernale in Lega Pro. Il Catania cala l’asso Bruzzaniti, il Picerno piazza subito quattro ufficialità, la Salernitana cambia in difesa, il Latina è scatenato e il Trapani vende. Negli altri gironi si muove l’Arezzo, il Lecco saluta Frigerio che passa al Sudtirol. Le ufficialità e le trattative di giornata.

Catania, colpo per la B, preso Bruzzaniti!

Poche ore di mercato invernale e in Serie C è già stato calato il primo colpo destinato a scuotere il girone C: il Catania capolista in coabitazione col Benevento si è aggiudicato le prestazioni di Giovanni Bruzzaniti, 9 gol e 7 assist con la maglia del Pineto nelle prime 17 gare stagionali (era il capocannoniere del girone B).

L’attaccante calabrese marcia al ritmo della passata stagione, quando chiuse il campionato con 15 reti in 34 presenze. Classe 2000, in passato ha indossato le maglie di Gozzano, Pro Vercelli, Crotone e Lucchese. Con l’arrivo di Bruzzaniti il Catania lancia un chiaro messaggio a Benevento e Salernitana, le principali avversarie per la promozione diretta in Serie B.

Tre innesti per la Salernitana, il Trapani vende

La Salernitana ha iniziato il suo mercato invernale aggiustando il reparto arretrato, ufficializzando lo scambio di difensori con l’Arezzo: in Campania approda Matteo Arena, classe 1999, a titolo definitivo con contratto sino al 2027, mentre in Toscana completerà la stagione Mauro Coppolaro, classe 1997, che ha firmato sino al prossimo anno.

L’altro innesto in difesa effettuato dal ds Faggiano è Filippo Berra, 30 anni, acquistato dal Crotone, con alle spalle una carriera importante soprattutto tra le fila di Pro Vercelli e Benevento. Inoltre i granata, interessati al mediano Teoman Gunduz della Triestina, hanno rinfoltito il centrocampo con Giuseppe Carriero, classe 1997, ex Avellino e Cittadella, prelevato a titolo definitivo dal Trapani.

I siciliani hanno salutato anche il difensore centrale Stefano Negro passato al Casarano e l’esterno difensivo Pietro Ciotti trasferitosi al Cosenza, annunciando l’ingaggio dell’attaccante rumeno Bogdan Stauciuc dal Fasano (Serie D). Non si esclude la partenza del bomber Manuel Fischnaller, sondato dalla Torres: sarebbe un clamoroso ritorno in Sardegna.

Picerno e Latina scatenate, Butic a Caserta

Tra le squadre più impegnate sul mercato c’è sicuramente il Picerno, che ha immediatamente calato un poker di acquisti per rimediare a una prima parte di stagione decisamente deludente (ultimo posto in classifica). Alla corte di Bertotto sono arrivati il difensore centrale Dario Del Fabro dal Giugliano, il terzino sinistro Francesco Rillo dal Benevento, il centrocampista Daniele Franco svincolatosi dal Team Altamura e l’attaccante Giuseppe Guadagni dal Siracusa.

Triplo colpo a centrocampo per il Latina, che ingaggia in prestito il mediano Iacopo Lipani dall’Entella e riceve dall’Avellino le mezzali Antonio De Cristofaro, in prestito secco fino al termine della stagione, e Sonny D’Angelo, a titolo definitivo. Sempre dall’Avellino, ma al Giugliano, torna in Lega Pro l’esterno destro Matteo Marchisano. I campani attendono l’arrivo dal Foggia del terzino sinistro Ciro Panico, classe 1999. Possibile percorso inverno per l’attaccante Giuseppe Borello, corteggiato dai satanelli.

Il Cosenza, dopo Pietro Ciotti sta per chiudere per Racine Ba, centrocampista del Siracusa. È fatta per l’esterno offensivo Michele Emmausso, classe 1997, dal Cerignola: firmerà sino al 2028 con opzione di rinnovo. La Casertana ha l’accordo con la punta Karlo Butic, ex Pordenone ora ai bosniaci dell’FK Sarajevo: firmerà un biennale. A Foggia è in arrivo l’esterno offensivo ex Turris, Luca Nocerino, proveniente dal Campobasso.

Gli affari di mercato nei gironi A e B

Nel girone A, l’Ospitaletto ha risolto il prestito con la Cremonese del centrocampista Vladislav Nahrudnyy, rimpiazzato da Giacomo Maucci, classe 2007, arrivato a titolo temporaneo dal Pisa. Dal Picerno prelevato in prestito il portiere Simone Cortese. Al Lumezzane il difensore centrale Riccardo Stivanello in prestito dal Bologna, mentre fa ritorno al Brescia, per fine prestito, il trequartista Simone Cantamessa. Ufficiale l’arrivo all’Alcione Milano dell’attaccante Mattia Tordini dal Lecco, che ha ceduto anche il centrocampista Marco Frigerio al Sudtirol. Il Dolomiti Bellunesi si è assicurato l’esterno Alberto Lattanzio dalla Torres.

Nel girone B, batte quattro colpi il Pontedera che riporta a casa il centrocampista Andrea Caponi, bandiera granata con 300 presenze, e il difensore Luca Piana, classe 1994 dalla Cavese (già in granata dal 2019 al 2021). In prestito dal Torino arriva l’esterno offensivo Francesco Dell’Aquila, mentre dal Monopoli, a titolo temporaneo, è stato prelevato l’attaccante Philip Yeboah, in Serie A col Verona.

L’Arezzo rinforza l’attacco con Alessandro Arena del Pisa, la Sambenedettese si assicura l’esterno offensivo Antonio Cioffi, al Guidonia l’esperto difensore Paolo Frascatore dalla Salernitana e l’attaccante Ernesto Starita in prestito dal Benevento (alla Torres nella prima parte di stagione), mentre il Bra si rinforza con due svincolati: gli ex Rimini Matteo Leoncini (centrocampista) e Alexandru Capac (attaccante). Dopo Simone Saporetti saluta Forlì anche l’attaccante Francesco Manuzzi, ingaggiato dal Piacenza (Serie D). In arrivo il difensore Matteo Onofri dallo Spezia.