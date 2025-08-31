Calciomercato: Gomez al Milan, Zhegrova alla Juve, Nico all'Atletico, Musah all'Atalanta e Albiol al Como

I rossoneri sperano ancora in Rabiot e Dovbyk, Baldanzi al Verona, Palacios resta all'Inter, Taremi all'Olympiacos, Jimenez al Bournemouth

Penulttimo giorno prima della fine del mercato estivo, prevista per domani alle 20, ma ancora tanti affari sono prossimi alla conclusione. Questo il resoconto della giornata odierna.

Milan, addii e speranze

Mentre continua la caccia a Rabiot e Dovbyk il Milan incassa un mezzo sì: Joe Gomez, ha accettato o la proposta da 3,5 milioni a stagione fino al 2029, ora si attende una risposta dal Liverpool che per cederlo a titolo definitivo chiedono 15 milioni di sterline (poco più di 17 milioni di euro), arrivano diverse cessioni. Per Alex Jimenez nella notte chiusa la trattativa col Bournemouth sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 22 milioni di euro che diventerà obbligo a condizioni piuttosto facili. Yunus Musah va all’Atalanta, la Dea pagherà 25 milioni di euro ma solo se a fine stagione eserciterà l’opzione di riscatto o se il riscatto diverrà obbligatorio. Frenata sul fronte Chukwueze, sul quale è attivo il Fulham. Il club inglese però propone un prestito con diritto di riscatto mentre il Milan ragiona solo su un addio definitivo, anche per recuperare i 28 milioni spesi nel 2023 per acquistarlo dal Villarreal. In uscita restano anche Bennacer e Adli.

Nico all’Atletico Madrid, Zegrhova alla Juve

A sole 36 ore dalla chiusura del mercato, l’Atlético Madrid continua ad accelerare su tutti i fronti per assicurarsi il ritorno di Nico González. I colchoneros hanno spinto molto negli ultimi giorni per assicurarsi il rientro del nazionale argentino dai suoi impegni con la nazionale argentina dopo la sosta del campionato. Dopo aver raggiunto un’intesa completa con il giocatore fin dai primi contatti avvenuti settimane fa, Carlos Bucero sta portando avanti le trattative con la Juventus che prevedono un prestito. Sebbene il piano iniziale dei bianconeri fosse di ricavare circa 30 milioni di euro da Nico González, il trasferimento è un’opzione che non è mai stata presa in considerazione dall’Atlético a meno di una partenza che lascerebbe una cifra significativa nelle casse.

In questo senso, Gallagher potrebbe essere l’unico candidato, data la sua solida reputazione in Premier League e il fatto che il Tottenham stesse addirittura valutando un’offerta di circa 40 milioni. Anche Molina , molto apprezzato in Italia in generale e alla Juventus in particolare, avrebbe potuto essere un giocatore chiave, ma la sua intenzione è sempre stata quella di rimanere con la maglia biancorossa. Intanto in queste ore il dg bianconero Comolli tenterà l’assalto definitivo per Edon Zhegrova, che potrebbe lasciare il Lille dopo il mancato trasferimento all’Olympique Marsiglia, come dichiarato dallo stesso presidente del club francese. L’affare è in chiusura.

Inter, Palacios non si muove

Si sblocca la vicenda Taremi. L’iraniano si è convinto a trasferirsi in Grecia, all’Olympiacos, con cui firmerà un contratto biennale abbassandosi l’ingaggio da 3 a 2,5 milioni di euro. Palacios, candidato a partire, ha invece rifiutato tutte le destinazioni prospettate: dal Basilea all’Olympiacos fino all’ultimo no al Santos. L’argentino, acquistato un anno fa per circa 6 milioni di euro, vuole restare almeno fino a gennaio per giocarsi le sue chance con Chivu.

Baldanzi dalla Roma al Verona

Il ds della Roma Massara ha trovato l’accordo con l’Hellas Verona per la cessione di Baldanzi in prestito con diritto di riscatto sugli 8,5 milioni. Intesa vicina pure col Monza per l’arrivo di Pessina, anche in questo caso per una cifra vicina agli 8 milioni. Con l’arrivo di Ziolkowski (costato 6 milioni) dopo pochi mesi e 3 presenze Anass Salah-Eddine lascia i giallorossi per passare al PSV a titolo temporaneo, fino al termine della stagione.

L’ex Napoli e Real Madrid Raul Albiol, difensore spagnolo, è pronto a sbarcare in Toscana e vestire la maglia del Pisa di Gilardino. Stefan Posch è pronto a diventare un nuovo giocatore del Como. Nelle ultime ore, i lariani hanno raggiunto un accordo totale con il Bologna per il trasferimento del terzino, che arriverà in prestito con obbligo di riscatto. La Fiorentina chiuderà a breve le operazioni in entrata per l’esterno ghanese Tariq Lamptey, 6 milioni al Brighton, e per il centrale svedese Victor Lindelof, svincolato dopo 8 stagioni al Manchester United. Il sogno per il centrocampo però è Dani Ceballos, mezzala, in uscita dal Real Madrid. Alessandro Vogliacco saluta il Genoa. Il difensore è stato ceduto in prestito con diritto di riscatto al PAOK Salonicco.