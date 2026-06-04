Calciomercato, il borsino degli allenatori della Serie B: i nuovi tecnici di Pisa, Verona e Sampdoria

Le trattative si intrecciano tra clamorosi ritorni, scommesse intriganti e profili di provata esperienza. Tra piste ormai infuocate, trattative tiepide che necessitano del giusto incastro economico e suggestioni decisamente più fredde , la griglia di partenza dei tecnici sta prendendo forma.

I fari dei riflettori sono inevitabilmente puntati su tre piazze caldissime: Pisa, Verona e Sampdoria . I toscani cercano il salto di qualità dopo la cocente retrocessione, i veneti vogliono blindare le proprie certezze e l’ambiente blucerchiato chiede a gran voce una guida capace di gestire le enormi pressioni e la ambizioni del popolo di Marassi.

Definire la panchina significa tracciare la linea strategica per l’intero calciomercato, e quest’anno la mappa del campionato di Serie B promette rivoluzioni profonde, specialmente per alcune piazze storiche e ambiziose che puntano senza mezzi termini al salto di categoria.

Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino degli allenatori

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% AREZZO Bucchi (90%) Cosmi (10%) ASCOLI O BRESCIA da definire da definire da definire AVELLINO Nesta (95%) Ballardini (5%) BENEVENTO Floro Flores (100% confermato) CARRARESE Gorgone (70%) Turati (20%) Magnanelli (10%) CATANZARO Sottil (35%) – Baroni (35%) Pecchia (20%) – Galloppa (10%) CREMONESE Calabro (70%) Giampaolo (30%) CESENA Galloppa (50%) Cole (30%) – Castori (20%) EMPOLI Caserta (70%) De Giorgio (30%) JUVE STABIA Vulcano (50%) Pagliuca (30%) – Abate (20%) MANTOVA Modesto (100% confermato) MODENA D’Angelo (60%) Nicola (40%) PADOVA Possanzini (50%) Mignani (40%) Breda (10%) PALERMO Inzaghi (70%) Baroni (30%) PISA Zanetti (70%) Pecchia (30%) SAMPDORIA Julio Velazquez (40%) Castori (30%) – Lijnders (30%) SUDTIROL Donati (40%) Sottil (30%) – Vivarini (30%) VERONA Gilardino (70%) Juric (30%) VICENZA Gallo (100% confermato) VIRTUS ENTELLA Chiappella (80%) Dionisi (20%)

Serie B, le panchine 2026-2027: le trattative e le voci

Entrando nel vivo delle situazioni più calde, i destini di Pisa, Verona e Sampdoria tracciano scenari affascinanti. All’ombra della Torre Pendente, la pista che porta a Paolo Zanetti è ormai infuocata al 70%. Il tecnico cerca il rilancio in una piazza ambiziosa e il suo calcio verticale si sposa perfettamente con i progetti del Pisa. Resta sullo sfondo, ma più fredda (30%), l’idea Fabio Pecchia, che rimane comunque un profilo graditissimo alla dirigenza nel caso in cui l’affare Zanetti dovesse subire frenate improvvise.

Spostandoci a Verona, la piazza spinge forte per Alberto Gilardino. La trattativa è considerata calda (70%): l’ex campione del mondo ha dimostrato solidità e valorizzazione del parco giocatori, caratteristiche ideali per il club scaligero. La suggestione di un ritorno di Ivan Juric affascina i nostalgici ma si ferma al 30%, legata soprattutto a nodi contrattuali complessi e alla volontà del tecnico croato di valutare altre opzioni.

Il vero rebus di questo inizio estate è però la Sampdoria. A Genova la situazione è in totale evoluzione e non si registrano piste calde sopra il 70%, configurando un perfetto scenario da “pista tiepida”. In leggero vantaggio c’è l’uomo individuato dal futuro ds Branco ovvero Julio Velazquez fresco vincitore del titolo di Bulgaria con il Levski Sofia. Ma le alternative non sono banali.

Si tratta di di Fabrizio Castori al 30%, l’uomo ideale se si decidesse di puntare su un usato sicuro, specialista in promozioni e battaglie di categoria e l’altra opzione internazionale che porta a Pepijn Lijnders. Il tecnico olandese, scuola Liverpool, porterebbe una ventata di modernità e respiro europeo a Marassi. Le prossime ore saranno decisive per capire quale filosofia sposerà la dirigenza blucerchiata.