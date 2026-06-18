Calciomercato, il borsino degli allenatori di Serie B: triplo incastro tra Sampdoria, Cesena e Catanzaro

Una singola mossa sotto traccia sta infatti per ridisegnare gli equilibri tecnici del campionato cadetto, lasciando più di qualcuno con il cerino in mano. Vediamo perché

Un intreccio imprevedibile e un folle effetto domino di calciomercato rischia di stravolgere i piani strategici di tre grandi piazze: la Sampdoria , il Cesena e il Catanzaro .

L’incastro perfetto: come il Catanzaro inguaia la Sampdoria

L’epicentro del terremoto calcistico si trova in Calabria. Il Catanzaro, a caccia del profilo giusto per inaugurare il nuovo ciclo tecnico, si è inserito prepotentemente su Guido Pagliuca. L’ex allenatore dell’Empoli è balzato improvvisamente in cima alle preferenze del sodalizio giallorosso, insidiando la corsa di Michele Mignani.

Questo inserimento ha generato un’immediata reazione a catena in Romagna. Il Cesena, per tutelarsi da un eventuale flop nella trattativa con Pagliuca, ha sondato Fabio Pecchia creando così un paradosso di mercato che ha scosso i progetti della Genova blucerchiata.

La Sampdoria, infatti, ha individuato proprio in Pecchia l’uomo della provvidenza a cui affidare la risalita e il progetto tecnico di rilancio. I blucerchiati vedono ora la trattativa farsi maledettamente in salita. Pecchia resta la prima scelta della Samp, ma la forte concorrenza costringe la dirigenza doriana a guardarsi rapidamente intorno.

Le alternative a Genova riflettono una situazione d’emergenza: salgono le quotazioni di Velazquez e dell’esperto Castori, mentre resta sullo sfondo l’affascinante ma complicata suggestione internazionale che porta a Pepijn Lijnders (10%).

Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino degli allenatori

Le altre piazze: tra certezze granitiche e nuovi progetti

Mentre l’asse Genova-Cesena-Catanzaro catalizza le attenzioni degli esperti del calcimercato della Serie B 2026-2027, ci sono piazze che hanno già blindato la propria guida con certezze matematiche. È il caso delle conferme totali al 100% di Bucchi all’Arezzo, Tomei all’Ascoli, Floro Flores al Benevento, Giampaolo alla Cremonese, Modesto al Mantova, Gallo al Vicenza e Chiappella alla Virtus Entella. Un blocco di continuità che punta sul lavoro preesistente per recitare un ruolo da protagonista fin dalle prime battute.

Sul fronte delle novità assolute e già formalizzate, spiccano gli arrivi di profili altisonanti ed ex bandiere: Alessandro Nesta prende le redini dell’Avellino, Cioffi sbarca alla Carrarese, Galloppa guiderà il Modena e Calabro si siede sulla panchina del Padova. Tutte operazioni concluse che permettono ai rispettivi direttori sportivi di concentrarsi esclusivamente sulla rosa dei calciatori.

In una “terra di mezzo” rimangono invece l’Empoli, diviso tra un forte interesse per Caserta (50%) e le piste secondarie De Giorgio e Breda, il Sudtirol che punta Possanzini ma non abbandona la pista Gorgone e la Juve Stabia, guidata in pole position da Viali (60%). Grandi certezze infine a Palermo e Verona: i rosanero vedono ormai a un passo la conferma di Pippo Inzaghi (99%), mentre gli scaligeri sono pronti a ripartire da Marco Baroni (95%).