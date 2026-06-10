Calciomercato, il borsino degli allenatori di Serie B: rebus Palermo, a Pisa e Cesena è rivoluzione

Riflettori puntati soprattutto su tre piazze caldissime : Palermo , combattuto tra la continuità e la svolta; Pisa , a caccia del dopo-Hiljemark e Cesena , dove il nuovo corso tecnico promette scintille. Ecco qual è la situazione a oggi nel borsino dei tecnici cadetti.

La Serie B 2026-2027 scalda i motori e, come da tradizione, il primo tassello per misurare le ambizioni dei club parte dalla panchina. Tra conferme blindate, addii dolorosi e ribaltoni societari, il valzer dei tecnici è ufficialmente cominciato.

Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino degli allenatori

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% AREZZO Bucchi (100% confermato) ASCOLI Tomei (80%) Ballardini (20%) AVELLINO Nesta (100% nuovo) BENEVENTO Floro Flores (100% confermato) CARRARESE Gorgone (70%) Turati (20%) Magnanelli (10%) CATANZARO Possanzini (50%) – Pagliuca (30%) Sottil (10%) – Mignani (10%) CREMONESE Sottil (60%) Giampaolo (20%) – Baroni (10%) – Possanzini (10%) CESENA Galloppa (60%) Cole (20%) – Pagliuca (20%) EMPOLI Caserta (50%) De Giorgio (25%) Breda (25%) JUVE STABIA Vulcano (60%) Pagliuca (30%) – Sottil (10%) MANTOVA Modesto (100% confermato) MODENA Zanetti (60%) Nicola (30%) – Breda (10%) PADOVA Calabro (80%) Mignani (20%) PALERMO Inzaghi (70%) Baroni (30%) PISA Pecchia (70%) Zanetti (30%) SAMPDORIA Julio Velazquez (60%) Castori (20%) – Lijnders (20%) SUDTIROL Donati (70%) Coppitelli (30%) VERONA Gilardino (70%) Juric (30%) VICENZA Gallo (100% confermato) VIRTUS ENTELLA Chiappella (100% confermao)

Palermo: Inzaghi vuole restare, ma la società riflette

A Palermo tiene banco il futuro della panchina. Filippo Inzaghi ha tolto ogni dubbio, dichiarando apertamente la sua volontà di rimanere in Sicilia per dare l’assalto definitivo alla Serie A. La palla passa ora alla dirigenza rosanero: la società sta valutando attentamente l’operato del tecnico prima di concedere il via libera definitivo. Sebbene SuperPippo resti in pole position per la continuità del progetto, le prossime ore saranno decisive per capire se il matrimonio proseguirà o se si apriranno clamorosi scenari alternativi. Il nome a sorpresa sarebbe Marco Baroni soprattutto se a dirigere il settore sportivo dei rosanero dovesse sbarcare Panteleo Corvino.

Pisa: addio ufficiale a Hiljemark, si cerca un profilo da urlo

In Toscana è tempo di voltare pagina. È infatti ufficiale la separazione tra il Pisa e Oscar Hiljemark. La società nerazzurra è già al lavoro per non farsi trovare impreparata e i profili sondati confermano la volontà di recitare un ruolo da assoluti protagonisti nel prossimo campionato. In cima alla lista dei desideri c’è Fabio Pecchia, garanzia di un campionato di vertice. Resiste, ma distanziato, Paolo Zanetti profilo di grande affidabilità. Sfuma definitivamente l’ipotesi Bianco, confermatissimo al Monza neopromosso in Serie A.

Cesena: rivoluzione Mancini, Galloppa in pole position

Aria di cambiamenti profondi in Romagna. Con l’arrivo di Mancini nel ruolo di nuovo Direttore Sportivo, la conferma dell’inglese Cole sulla panchina del Cesena è diventata improvvisamente tutt’altro che scontata, nonostante il forte gradimento dei soci. Il nuovo DS ha idee diverse per il rilancio e in cima alle sue preferenze c’è Daniele Galloppa, attualmente in pole position per la successione. Alle sue spalle restano vive le candidature di Pagliuca e la remota possibilità di confermare Cole.