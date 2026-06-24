Calciomercato, il borsino degli allenatori di Serie B: Sampdoria, Cesena ed Empoli in alto mare

Ma se molti club hanno già blindato la propria guida tecnica, tre big del campionato cadetto si trovano in piena tempesta: Sampdoria, Cesena ed Empoli sono alle prese con i rebus più complessi del mercato allenatori, divisi tra addii previsti, ribaltoni improvvisi e difficili incastri di mercato.

La griglia di partenza della Serie B 2026-2027 si sta delineando velocemente, promettendo un campionato ricco di novità, grandi ritorni e certezze.

Il rebus blucerchiato: addio Lombardo, spunta Corradi

In casa Sampdoria le acque sono agitate. Molto agitate. Il club ligure, infatti, ha manifestato la chiara intenzione di cambiare registro in vista del prossimo campionato, pianificando l’addio ad Attilio Lombardo. La dirigenza cerca un profilo capace di gestire le pesanti pressioni di una piazza che esige il vertice, e il nome balzato prepotentemente in pole position nelle ultime ore è una sorpresa: Bernardo Corradi.

L’ex collaboratore di Massimiliano Allegri al Milan, reduce da sondaggi esplorativi anche con la Carrarese, è attualmente il candidato principale con il 75% di gradimento. Restano sullo sfondo le opzioni che portano a Fabio Pecchia (fermo al 20%) e la suggestione estera legata a Velazquez (5%).

Calciomercato Serie B 2026-2027, il borsino degli allenatori

Cesena: Pagliuca insidia il preferito Diamanti

La situazione non è meno fluida in Romagna. Il Cesena si ritrova a dover ricostruire l’assetto tecnico in un clima di forte incertezza. Sebbene le preferenze formali vedano Alessandro Diamanti in cima alle percentuali dei desideri (40%), il profilo più vicino alla chiusura reale del contratto è Guido Pagliuca (quotato al 30%).

Pagliuca, svincolato dall’ottobre del 2025 dopo la sua ultima esperienza sulla panchina dell’Empoli, ha avviato contatti serratissimi con la dirigenza romagnola e le parti sono date a un passo dal traguardo definitivo. Più distanti e difficili da raggiungere le opzioni Fabio Pecchia (20%) e l’intramontabile Fabrizio Castori (10%).

Empoli: separazione da Caserta e corsa a tre

All’Empoli l’alto mare è figlio di una transizione tecnica obbligata. Nonostante una salvezza agguantata in extremis nel precedente torneo, il matrimonio con Fabio Caserta è giunto ai titoli di coda e le strade si separeranno ufficialmente a breve. Lo attende un super Serie C a Catania.

Senza una guida designata, la società toscana ha inaugurato un casting che si è trasformato in una corsa a tre. Il borsino posiziona al momento in vantaggio Matteo Andreoletti con il 50% delle probabilità, seguito a ruota dall’esperienza di Roberto Breda (20%) e le ventata di gioventù rappresentata da Federico Coppitelli ed Emanuele Troise appaiati al 15%