Una giornata di calciomercato che ha visto il Napoli come grande protagonista. La società del presidente De Laurentiis ha trovato l’erede di Kalidou Koulibaly nel coreano Kim Min-Jae . Ma gli azzurri si sono portati a un punto molto avanzato nella trattativa per l’attaccante del Verona Giovanni Simeone , restano ancora pochi milioni da limare per la fumata bianca. L’Inter continua la caccia al difensore con Milenkovic che resta il favorito. La Roma insiste per il centrocampista Wijnaldum del Psg, i francesi hanno aperto alla cessione ma il nodo resta l’ingaggio faraonico. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Milenkovic Morata,

Paredes Kimpembe,

Zaniolo,

Belotti INTER Milenkovic

Demiral MILAN De Ketelaere,

Tanganga Ndicka,

Ziyech Renato Sanches,

Frattesi NAPOLI Kim,

Simeone,

Solbakken Deulofeu

Navas Acerbi,

Diallo ROMA Wijnaldum Zaha Frattesi MONZA Petagna Villar Suarez ATALANTA El Shaarawy,

Pinamonti Belotti Bondo TORINO Marcelino Nunez,

Denayer Laurientè Becao LAZIO Vecino,

Mertens Provedel Varela

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Napoli scatenato sul mercato. Gli azzurri mettono a segno il colpo in difesa con l’arrivo del coreano Kim Min-Jae, che arriva dal Fenerbahce. Una trattativa in cui il club partenopeo ha dovuto battere la concorrenza del Rennes che era in vantaggio sul giocatore. Ma nelle ultime ore si avvicina a grandi passi anche l’acquisto di Giovanni Simeone, accordo totale con il calciatore, resta da trovare l’intesa finale con il Verona.

Non solo Charles De Ketelaere nei pensieri del Milan. La società rossonera valuta anche le possibili alternative per la difesa e nelle ultime ore sembra cresciuta la possibilità che porta a Evan Ndicka, 22enne centrale dell’Eintracht Francoforte e dai rossoneri si registra anche un interessamento per Frattesi del Sassuolo. Si abbassano le quotazioni di Zaniolo alla Juventus, da una parte le voci su una sua possibile permanenza in giallorosso dopo l’arrivo di Dybala, dall’altra quelle che arrivano dall’Inghilterra e che parlano di un possibile interessamento del Tottenham. La Juventus continua a seguire la pista Leandro Paredes, che piace ad Allegri.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni