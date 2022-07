La corsa per Bremer la vince la Juventus . Dopo essere stato accostato a lungo all’Inter, è il club bianconero a spuntarla per il calciatore brasiliano del Torino. Le due società hanno trovato l’accordo sulla base di 40 milioni di euro più 7 di bonus e per Massimiliano Allegri arriva il primo importante rinforzo per la difesa dopo la partenza di Matthijs De Ligt . Ma il mercato bianconero per la difesa potrebbe non essere concluso. Intanto il Milan continua a lavorare sul colpo Charles De Ketelaere , in giornata atteso un nuovo incontro tra le parti per provare a definire la situazione. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Milenkovic Morata,

Zaniolo Kimpembe,

Pau Torres INTER Milenkovic

Demiral MILAN De Ketelaere,

Tanganga Ndicka,

Ziyech Douglas Luiz,

Wijnaldum NAPOLI Kim,

Navas

Solbakken Simeone,

Deulofeu Acerbi,

Diallo ROMA Zaha Frattesi MONZA Petagna Villar Suarez ATALANTA El Shaarawy Belotti Bondo TORINO Marcelino Nunez Laurientè Becao LAZIO Vecino,

Mertens Provedel Varela

Niente Inter per Bremer. Dopo un corteggiamento durato mesi, i nerazzurri si vedono beffare dalla Juventus che dopo la cessione di De Ligt al Bayern Monaco nel giro di 48 ore riescono a chiudere l’affare con il Torino sulla base di 41 milioni più 7 di bonus. E i bianconeri sono alla ricerca di un altro centrale con l’attenzione sempre concentrata su Milenkovic della Fiorentina. Ora la patata bollente passa all’Inter che potrebbe decidere di blindare Milan Skriniar. Il giocatore slovacco da tempo al centro di una trattativa con il PSG, alla fine potrebbe restare a Milano con i nerazzurri che farebbero un notevole sforzo economico per riuscire a trattenerlo. In caso di una sua partenza si ragione ad uno scambio con l’Atalanta per arrivare a Demiral mettendo sul piatto della trattativa Pinamonti.

Giornata importante in casa Milan, con i rossoneri che avranno un altro incontro con il Club Brugge per Charles De Ketelaere. Maldini e Massara presenteranno un’offerta migliore e sperano che possa servire per convincere i belgi a cedere il calciatore e a chiudere questa lunga telenovela di mercato. Il Napoli insiste per il coreano Kim Min-Jae: è lui il giocatore individuato dalla società per sostituire Koulibaly. E in arrivo ci potrebbe essere anche Solbakken del Bodo.

