Calciomercato, il borsino di oggi: caso Lookman, le trattative per Hojlund, O'Riley, Nkunku, Chiesa e Krstovic

È il caso Lookma n a infiammare l’inizio dell’ultimo mese di trattative. L’ultima offerta dell’Inter non ha convinto l’Atalanta e l’attaccante nigeriano ha perso la pazienza, rendendosi protagonista di un clamoroso – e inopportuno – sfogo social. Ma ci sono altri importanti affari in ballo. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 10.45 di sabato 2 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE O’Riley Sancho Nunez INTER Nkunku Lookman Leoni MILAN Hojlund Vlahovic Jashari NAPOLI Chiesa Grealish Sterling ROMA Krstovic Hojlund McKennie LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Rodrigo Muniz Mateta Chiesa FIORENTINA Sohm Volpato Kessié

Inter, Nkunku alternativa a Lookman: Juve su O’Riley

Stallo per Lookman, affare che non sembra potersi sbloccare a breve: l’Inter monitora altri profili e quello che maggiormente convince Marotta, Ausilio e Chivu è un attaccante in uscita dal Chelsea. Nkunku, che con la maglia dei Blues non ha mai convinto del tutto, ha le caratteristiche richieste dai nerazzurri: si lavora a un prestito. La Juve, invece, insieme alla definizione dell’affare Kolo Muani col Paris Saint-Germain, punta a rinforzare il centrocampo. L’obiettivo numero uno dei bianconeri in questo reparto è O’Riley, danese del Brighton sul taccuino di diverse big d’Europa.

Milan, torna caldo il nome di Hojlund: Chiesa a Napoli?

Se l’Inter non riesce ad affondare il colpo per Lookman, il Milan non ha fatto passi avanti per Vlahovic. E allora un nuovo nome stuzzica i tifosi rossoneri: quello di Hojlund, talentuoso attaccante danese del Manchester United messosi in luce in passato con la maglia dell’Atalanta. Nonostante le smentite del calciatore – “Resto a Manchester” – le discussioni vanno avanti. Un altro ex big della Serie A potrebbe tornare alla base: si tratta di Chiesa, che dopo essere stato utilizzato col contagocce lo scorso anno a Liverpool punta a riconquistare la Nazionale. Potrebbe essere lui l’ultimo rinforzo in attacco del Napoli, ma forse c’è da aspettare fine mese.

Roma, per l’attacco spunta Krstovic: le altre trattative

Anche la Roma insegue un ulteriore rinforzo in attacco. Nella Capitale si fa il nome di Krstovic, centravanti moderno del Lecce che guadagna poco e ha un costo del cartellino non proibitivo. Sullo sfondo, anche per i giallorossi, c’è Hojlund. In casa Atalanta, insieme al fastidio per le bizze di Lookman, si monitorano diversi profili. Piace molto quello di Rodrigo Muniz, attaccante del Fulham, così come Mateta, che gioca al Crystal Palace. La Fiorentina, invece, va a caccia di centrocampisti. Secondo i rumors delle ultime ore, Sohm sembra aver scalzato Volpato nella gerarchia delle preferenze.