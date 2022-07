È soprattutto il mercato dei difensori a tenere banco in questi giorni. Tre le big a caccia di rinforzi: la Juventus , l’ Inter e il Napoli . I bianconeri hanno individuato in Pau Torres il primo obiettivo per sostituire De Ligt , sempre più vicino al Bayern . Il possibile sostituto all’ Inter di Skriniar , promesso al Psg , è sempre Bremer, su cui pure la Vecchia Signora continua a fare dei pensierini. A oggi, il principale candidato a prendere il posto di Koulibaly nel Napoli è Acerbi . Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Pau Torres,

Gabriel Zaniolo,

Bremer Kimpembe,

Milenkovic INTER Bremer Dybala Milenkovic MILAN De Ketelaere,

Ziyech Sanches,

Tanganga Douglas Luiz,

Suarez NAPOLI Acerbi,

Navas Diallo,

Dybala Kim,

Deulofeu ROMA Miranchuk,

Pasalic Dybala,

Zaha Demme,

Frattesi FIORENTINA Dodò Le Normand Vanja Milinkovic-Savic ATALANTA Belotti Bondo Parisi TORINO Maggiore Laurientè Kyriakopoulos LAZIO Provedel Ilic Esposito

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Juventus decisa su Pau Torres, dunque, anche se Gabriel rimane la prima alternativa. Le difficoltà per Bremer e l’approdo di Koulibaly al Chelsea hanno fatto virare i bianconeri sul giovane difensore del Villarreal, protagonista dell’ultima Champions. Per l’attacco rispunta Icardi come vice-Vlahovic e rimane in piedi l’idea Zaniolo, così come rimane forte la presa dell’Inter sul centrale brasiliano in uscita dal Toro. Già individuata anche l’alternativa a De Vrij, in caso di partenza dell’olandese: è Milenkovic della Fiorentina.

Capitolo Milan. Solo una suggestione – sembra – la voce relativa a un interessamento dei rossoneri per il ‘Pistolero’ Suarez: le priorità di Maldini rimangono De Ketelaere e Ziyech. Il Napoli, viste le difficoltà per Kim, ora segue Diallo che potrebbe arrivare dal Psg insieme a Navas, favorito per affiancare Meret tra i pali. I partenopei sono sempre sulle tracce di Dybala, così come l’Inter e la Roma. I giallorossi pensano anche a fare acquisti dall’Atalanta: Miranchuk e Pasalic sono nel mirino del ds Tiago Pinto. Atalanta che potrebbe rifarsi con un colpo a sensazione in attacco: il ‘Gallo’ Belotti.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni