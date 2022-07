Grandi sogni, clamorosi rifiuti, rinnovi mancati e idee a sorpresa. C’è di tutto in questi giorni nelle trattative di calciomercato. Attivissima la Juve , che dopo gli arrivi di Pogba e Di Maria ha puntato i riflettori su Zaniolo e Koulibaly . Scatenato il Milan, con Maldini che punta all’accoppiata Ziyech-De Ketelaere . In vigile attesa l’ Inter , mentre cominciano a muoversi con decisione Napoli, Roma e Lazio . Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Gabriel Zaniolo,

Acerbi Koulibaly,

Milenkovic INTER Bremer Dybala Akanji MILAN De Ketelaere,

Ziyech Sanches,

Tonganga Douglas Luiz,

Dybala,

Traore NAPOLI Navas,

Ostigard Svanberg,

Deulofeu,

Kostic Dybala,

Solbakken ROMA Aouar Cuadrado Dybala,

Frattesi FIORENTINA Dodò Riqui Puig Grillitsch ATALANTA Bondo Pinamonti Biuk MONZA Petagna Cavani Icardi LAZIO Vicario,

Maximiano Ilic Mertens

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

La Juve lavora su più fronti. La Roma ha nicchiato sulla proposta per Zaniolo (Cuadrado più soldi), il Napoli ha detto no all’offerta per Koulibaly. Anche il senegalese non vuole “tradire” i tifosi azzurri andando a Torino, ecco perché la Juve ha virato su Gabriel (piano A) o Acerbi (piano B). La nuova idea del Milan, insieme ai possibili colpi in attacco, riguarda la difesa: Tonganga, il “nuovo Tomori” di Maldini. L’Inter mette fretta a Skriniar e tiene sempre in caldo Bremer. In standby la situazione Dybala, seguito pure da Milan, Napoli e Roma.

A proposito di Napoli, il nome nuovo per la porta è Keylor Navas, in prestito dal Psg. A centrocampo piace Kostic, seguito sempre dalla Juventus. Si raffreddano leggermente le quotazioni di Deulofeu e largamente quelle di Solbakken, che piace anche alla Roma. Il club giallorosso ha una nuova priorità in mediana: viste le difficoltà per arrivare a Frattesi, piace Aouar del Lione. La Lazio dopo Romagnoli e Casale pensa ai portieri (Vicario e Maximiano), mentre continua la roboante campagna acquisti del Monza: il nuovo sogno è addirittura Cavani.

