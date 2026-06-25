Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Brahim Diaz, Cambiaso, Araujo, Gila e Zaniolo

Pochi giorni e si farà sul serio. Il 29 giugno apre ufficialmente il mercato e sarà subito tempo di annunci ufficiali. Quali sono gli affari più importanti, i grandi colpi nel mirino delle big di Serie A? Sfumato Palestra, l’Inter ora punta a Cambiaso ma non molla le soluzioni Diaby e Kayode. La Juventus potrebbe chiedere Frattesi ai nerazzurri, anche se l’obiettivo numero uno è un altro. Milan e Napoli puntano a rinforzare difesa e centrocampo . Vediamo a che punto sono gli affari e le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 8 di giovedì 25 giugno, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino dei grandi colpi

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Brahim Diaz/Kolo Muani Frattesi Vicario/Dibu Martinez INTER Cambiaso Diaby Kayode MILAN Araujo Trincao Hjulmand NAPOLI Gila Vicario Khalaaili ROMA Greenwood Molina Tel COMO Schjelderup Chalobah Cambiaghi LAZIO Coppola Zaniolo Lucca ATALANTA Alajbegovic Savona/Gila Gaetano

Cambiaso-Frattesi, scambio tra Juve e Inter?

Dopo il clamoroso smacco Palestra, Marotta guarda a Torino. Cambiaso sembra il profilo giusto per la corsia di destra e coi bianconeri, che come l’Inter hanno problemi di liquidità, potrebbe esser imbastito uno scambio: Frattesi, infatti, è da sempre un vecchio pallino di Spalletti. Le alternative all’esterno della Juve, per l’Inter, si chiamano Diaby e Kayode, ma non sono da escludere sorprese. La Vecchia Signora, intanto, continua a bussare alla porta del Real Madrid per Brahim Diaz. E Kolo Muani, cavallo di ritorno, è ufficialmente il primo obiettivo di Carnevali per l’attacco orfano di Vlahovic.

Difensori: Milan su Araujo, il Napoli insegue Gila

Definito lo staff tecnico e quello dirigenziale, il Milan inizia a pensare ai primi colpi di quella che potrebbe configurarsi come una clamorosa rivoluzione estiva. Nelle ultime ore sono salite le quotazioni di un centrocampista brasiliano, Evertton Araujo del Flamengo. Piace anche Trincao, pupillo di Amorim dai tempi dello Sporting, così come l’ex leccese Hjulmand, colonna dei portoghesi. Il Napoli, che attende sempre di annunciare Allegri, insegue un colpo in difesa: su Gila, in uscita dalla Lazio, c’è la concorrenza dell’Atalanta. Per la porta piace Vicario, seguito anche dalla Juventus a cui potrebbe essere girato Milinkovic-Savic.

Roma-Greenwood, Lazio con la strana idea Zaniolo

E la Roma? Il sogno di mercato dei giallorossi continua a essere Greenwood, che s’è rilanciato a Marsiglia dopo una serie di vicissitudini sportive e giudiziarie. Per la difesa Gasperini segue Molina dell’Atletico Madrid. Atalanta su Alajbegovic, ma le prodezze del bosniaco ai Mondiali non aiutano a concretizzare la trattativa in tempi stretti e soprattutto ne fanno alzare il prezzo. Molto attivo il Como, che in ottica Champions punta a Schjelderup del Benfica e a Chalobah del Chelsea. Da segnalare, infine, l’interesse della Lazio di Gattuso per Zaniolo, che può lasciare l’Udinese: dopo le ruggini passate, finirebbe nella stessa squadra del “nemico” Zaccagni.