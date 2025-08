Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Chiesa, Lookman, Koulierakis e Athekame

Rischia di diventare il tormentone dell’estate, anche perché una soluzione che riesca davvero a mettere d’accordo tutti appare più impossibile che difficile. Stiamo parlando naturalmente della questione Lookman, l’attaccante in fuga dall’Atalanta in direzione Inter, che il club bergamasco vorrebbe però dirottare verso l’Inghilterra, o al massimo in Spagna. Ma quello che riguarda il nigeriano non è l’unico affare in corso. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 11 di martedì 5 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Koulierakis Arnau Martinez Sancho INTER Lookman Nkunku De Winter MILAN Athekame/Jashari Vlahovic Chiesa NAPOLI Gutierrez Miretti Chiesa ROMA Eguinaldo Echeverri Krstovic LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Rodrigo Muniz Krstovic Mateta FIORENTINA Zanoli Volpato Kessié

L’Inter non molla Lookman, la Juve punta Koulierakis

La volontà di Lookman di trasferirsi a Milano, sponda nerazzurra, cozza con quella dell’Atalanta di cederlo all’estero e, soprattutto, di ricavare almeno 60 milioni dalla sua cessione: l’Inter è ferma a 45. L’alternativa low cost di Marotta si chiama Nkunku, ma l’impressione è che il tira e molla col club bergamasco continuerà ancora a lungo. La Juventus, invece, può monetizzare dagli addii di Weah (Marsiglia) e Miretti (Napoli), perfezionare il ritorno di Kolo Muani e chiudere per un difensore: in caso di addio di Kelly, l’algoritmo di Cobolli suggerisce Koulierakis, promettente colonna difensiva del Wolfsburg.

Athekame per il Milan, Napoli su Gutierrez e Miretti

Il Milan ha in pugno due acquisti: Jashari, che dopo un lungo inseguimento sembra finalmente avere il biglietto in tasca per il viaggio Bruges-Milanello, e Athekame, terzino destro dello Young Boys con cui il Diavolo è ormai ai dettagli: ad Allegri, insomma, mancano solo rinforzi in attacco. Uno potrebbe essere Chiesa, su cui continua a lavorare sotto traccia pure il Napoli per un prestito dal Liverpool. I campioni d’Italia stanno per perfezionare alcune importanti trattative in entrata e in uscita: Gutierrez, terzino del Girona, e Miretti si avvicinano a Conte, mentre Raspadori sembra destinato all’Atletico Madrid e Simeone al Torino.

Roma, arriva Eguinaldo? La Fiorentina vuole Zanoli

Grandi manovre anche in casa Roma. Gasperini ha dettato la linea chiedendo rinforzi di qualità, anche giovani e di prospettiva, ma bravi. E due di questi potrebbero essere Eguinaldo, ala in uscita dallo Shakhtar, ed Echeverri, trequartista di proprietà del Manchester City in cerca di spazio. Capitolo Atalanta: i nomi caldi, una volta definita la questione Lookman, sono quelli di Rodrigo Muniz e Krstovic, che potrebbe lasciare il Lecce ed è stato seguito anche dalla Roma. La Fiorentina va a caccia di un esterno: intriga non poco il profilo di Zanoli, in lista di sbarco dal Napoli.