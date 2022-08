Il gran valzer del campionato è partito, ma il mercato è ancora in pieno svolgimento. C’è un’altra quindicina di giorni a disposizione delle varie squadre per completare gli organici e l’impressione è che si arriverà fino alle ultime ore utili per piazzare i colpi finali. La Juve cerca un attaccante e un regista, l’ Inter un difensore, il Milan un centrocampista, il Napoli spera di mettere le mani su un tris d’assi, mentre la Roma vaglia le ultime mosse. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Depay,

Paredes Muriel Zaniolo INTER Akanji Dest,

Acerbi Pedraza MILAN Onyedika,

Tameze Berge,

Kiwior N’Dicka,

Tanganga NAPOLI Ndombele Raspadori,

Navas Lukic,

Barak ROMA Belotti Zagadou Bailly MONZA Rovella Icardi Pezzella ATALANTA Soppy Nandez Ilic TORINO Lazetic Meret Praet LAZIO Ilic Emerson Marcelo

Nonostante le bizze di Rabiot e della sua vulcanica mamma-agente, la Juve continua a inseguire due obiettivi di prestigio: Depay per l’attacco e Paredes per il centrocampo. Potrebbero arrivare entrambi grazie all’extra-budget stanziato dalla società bianconera. L’Inter è sempre in attesa che si definisca la situazione Skriniar e, nel frattempo, prova a stringere per Akanji, forte difensivo svizzero del Borussia Dortmund. La priorità del Milan, invece, adesso è il centrocampista: Onyedika sembra il favorito su Tameze e la new entry Berge, almeno per il momento.

Capitolo Napoli. Il club azzurro ha di fatto chiuso per Ndombele, che arriverà però solo dopo la cessione di Fabian al Psg. Navas e Raspadori sono gli altri grandi obiettivi di mercato, due trattative infinite e dal sapore di tormentone. La Roma, che aspetta sempre di ufficializzare Belotti, non molla la pista Zagadou, anche se Bailly è un nome non ancora depennato. Molto attivo il Torino. Insieme a Schuurs, potrebbero arrivare una punta dal Milan (Lazetic) e un portiere dal Napoli (Meret).

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni