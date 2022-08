Napoli protagonista negli ultimi giorni di mercato. In rapida successione il club partenopeo ha posto fine a tre tormentoni – Simeone, Ndombele e Raspadori – e ora punta un altro acquisto super: Navas. La Juventus continua a inseguire un attaccante ( Depay ) e un regista ( Paredes ), il Milan un centrocampista ( Onyedika il più gettonato), l’ Inter un’alternativa per la difesa. Sempre molto attiva la Roma, che potrebbe chiudere a giorni per Belotti e un difensore. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Depay Paredes Milik INTER Acerbi Chalobah Pedraza MILAN Onyedika Tameze Tanganga NAPOLI Navas Nandez Lukic ROMA Belotti Kiwior Bailly MONZA Rovella Icardi Pezzella ATALANTA Reguilon Rieder Under TORINO Hien Nandez Praet LAZIO Emerson Ilic Marcelo

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Napoli scatenato, dunque. Lo scambio col Psg – Fabian in Francia, Navas in riva al Golfo – potrebbe chiudersi solo nelle ultime ore del mercato. De Laurentiis potrebbe prendere anche un centrocampista: Nandez e Lukic i nomi più gettonati. La Juve, invece, insegue Depay: dovesse saltare la trattativa per l’olandese del Barcellona, l’alternativa è una vecchia conoscenza della serie A, Milik. Per la cabina di regìa, invece, continuano le grandi manovre per arrivare a Paredes.

Nonostante la scarsa apertura del Midtjylland, il Milan continua sempre a cercare con insistenza Onyedika, profilo che risponde perfettamente alla filosofia di Maldini: giovane, in crescita, motivatissimo. L‘Inter, invece, per la difesa è pronta ad affidarsi all’usato sicuro: Acerbi. Chiesto al Chelsea il prestito del gioiellino Chalobah. Oltre al Gallo, la Roma ha messo nei radar un giovane difensore dello Spezia: Kiwior. Tra le altre trattative, in standby l’affare Rovella tra Juventus e Monza, mentre la Lazio aspetta sempre il prestito di Emerson Palmieri dal Chelsea.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni