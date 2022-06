Le trattative del calciomercato 2022 continuano a segnare movimenti interessanti. L ‘Inter è ormai pronta a riabbracciare Lukaku , la Juventus ha in pugno il ritorno di Pogba , mentre il Milan è in attesa soprattutto che si risolva la situazione legata al rinnovo di Maldini e Massara per dare un’accelerata agli affari in corso. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Pogba Di Maria Udogie Zaniolo Koulibaly Fabian INTER Lukaku Bellanova Dybala Bremer Milenkovic Udogie MILAN Botman Sanches De Ketelaere Dybala Bremer NAPOLI Deulofeu Sirigu Ostigard Nandez Bernardeschi Luis Alberto ROMA Celik Frattesi Cavani Solbakken Dybala Berardi MONZA Cragno Pinamonti Miretti SALERNITANA Cavani Lovato Lucca

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Il ritorno di Lukaku all’Inter, paradossalmente, raffredda la pista Dybala, per cui è in programma comunque un summit con l’agente nei prossimi giorni. Il Milan, che sembra ora in ritardo nelle trattative per Botman e Sanches, prova il clamoroso inserimento. La Juventus continua ad aspettare risposte da Di Maria (Benfica e Barcellona si sono defilate) e nel frattempo monitora due situazioni calde del Napoli: Koulibaly e Fabian. Il club partenopeo è ai dettagli per Deulofeu e ha le sue spine nei rinnovi: accordi difficili con Mertens, Ospina e gli stessi Koulibaly e Fabian. Passi avanti della Roma per Celik e Frattesi: il nuovo sogno di Mourinho è Cavani, trattato anche dalla Salernitana.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni