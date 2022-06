Il via ufficiale del calciomercato 2022 è fissato per il primo luglio, ma le trattative sono già pienamente in corso. Si muove finalmente la Juventus, che a breve potrebbe annunciare in un colpo solo Pogba e Di Maria . Quasi fatta anche per Cambiaso dal Genoa , mentre si annuncia torrida l’estate di Zaniolo, ai ferri corti con la Roma . Il Milan dopo lo smacco Botman potrebbe rifarsi con Zyiech e Douglas Luiz , mentre il Napoli prova lo sgarbo alla Roma e s’inserisce nella corsa al norvegese Solbakken . Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Pogba Di Maria Cambiaso Zaniolo Paredes Udogie Fabian INTER Lukaku Bellanova Dybala Bremer Milenkovic Soyuncu MILAN Douglas Luiz Ziyech De Ketelaere Traore Sanches Dybala NAPOLI Deulofeu Casale Ostigard Solbakken Nandez Bernardeschi ROMA Celik Frattesi Guedes Ronaldo Dybala Solbakken MONZA Cragno Sensi Pinamonti Pessina Fagioli Joao Pedro ATALANTA Ederson Pinamonti Biuk Soppy FIORENTINA Mandragora Jovic Grillitsch Djuric

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Dopo lunga riflessione, insomma, sembra proprio che Di Maria abbia scelto la Juventus. Altissime le percentuali di vedere il Fideo a Torino, almeno per la prossima stagione. L’arrivo dell’argentino potrebbe complicare la trattativa con la Roma per Zaniolo, oppure semplicemente rimandarla al prossimo anno. Allegri si prepara ad accogliere Cambiaso, mentre in casa Inter si limano gli ultimi dettagli per l’annuncio di Lukaku, ormai prossimo, e spunta un nome nuovo in difesa: è Soyuncu del Leicester l’alternativa a Bremer e soprattutto a Milenkovic.

Il Milan punta soprattutto a rinforzare centrocampo e attacco, nonostante la beffa Botman in difesa. Traoré del Sassuolo rappresenta sempre una buona alternativa a Zyech, che potrebbe arrivare in prestito dal Chelsea, De Ketelaere o Douglas Luiz. Il Napoli, oltre a Solbakken, punta con decisione su Casale per la difesa qualora dovessero sorgere complicazioni per Ostigard. La suggestione della Roma, invece, si chiama Ronaldo: Mendes lo ha offerto a Mourinho, sognare – almeno quello – ai tifosi giallorossi non costa nulla.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni