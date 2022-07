La cessione in via di definizione di Koulibaly al Chelsea apre una voragine nella difesa del Napoli ma porta nelle casse del club partenopeo una quarantina di milioni, liberando peraltro subito De Laurentis del maxi ingaggio del ‘Comandante’. Dove sarà investito il tesoretto? Oltre che su un difensore, tutto lascia pensare a un grande nome: Dybala . La Juve , intanto, prova a insidiare l’ Inter per Bremer , mentre il Milan deve guardarsi soprattutto dagli assalti dei Blues, che vogliono pure Leao . Novità in entrata anche per la Roma, dopo lo sfogo (l’ennesimo) di Mourinho. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Gabriel,

Kimpembe Zaniolo,

Bremer Kostic,

Milenkovic INTER Bremer Zagadou Dybala MILAN De Ketelaere,

Ziyech Sanches,

Tanganga Douglas Luiz,

Traorè NAPOLI Acerbi,

Dybala Deulofeu,

Navas Kim,

Milenkovic ROMA Zaha,

Frattesi Dybala,

James Rodrigues Demme,

Torreira FIORENTINA Dodò Adrià Vanja Milinkovic-Savic ATALANTA Bondo Pinamonti Parisi TORINO Laurientè Orsolini Becao LAZIO Maximiano Provedel Ilic

Napoli variabile impazzita del mercato, dunque. Detto di Dybala (che Spalletti ha già sentito telefonicamente) e dell’arrivo di Ostigard, i nomi per sostituire Koulibaly sono quelli di Kim, Milenkovic, Bailly e Acerbi: quest’ultima soluzione preoccupa non poco i tifosi. Anche la Juve insegue un difensore, in vista della possibile cessione di De Ligt al Bayern. Piace Gabriel, si profila un duello di mercato con l’Inter per Bremer, che i nerazzurri hanno “prenotato” da tempo ma che non possono blindare all’infinito. Un’accelerata potrebbe darla il passaggio di Skriniar al Psg, ancora in standby.

Capitolo Milan. Mentre prosegue il “giallo” Sanches, Maldini continua la corte a De Ketelaere e non intende mollare la presa su Ziyech, soprattutto se davvero il Chelsea proverà a soffiargli Leao, Mvp dello scorso campionato di serie A. La Roma, in attesa che si definisca la situazione Zaniolo, pensa a un colpo a effetto in attacco. Il sogno di Mourinho è Dybala, potrebbe arrivare però a sorpresa James Rodriguez, voglioso di rilanciarsi in Europa dopo una stagione nel deserto. Tra le altre trattative, molto attivo il Toro che insegue Laurientè e Orsolini.

