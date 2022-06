24-06-2022 11:33

Le trattative del calciomercato 2022 cominciano a entrare nel vivo. Mancano gli ultimi dettagli prima degli annunci di due clamorosi ritorni, Lukaku all’Inter e Pogba alla Juventus. Zaniolo si riavvicina ai bianconeri, mentre il Milan ora sembra puntare con decisione su Douglas Luiz per il centrocampo. In standby il mercato del Napoli, la Roma stringe per Frattesi e non molla Celik. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Pogba Zaniolo Udogie Paredes Di Maria Fabian INTER Lukaku Bellanova Dybala Bremer Milenkovic Udogie MILAN Douglas Luiz Traore Dybala De Ketelaere Sanches Botman NAPOLI Deulofeu Ostigard Sirigu Nandez Bernardeschi Maximiano ROMA Celik Frattesi Guedes Solbakken Dybala Cavani MONZA Cragno Sensi Pinamonti Carboni Fagioli Pessina SALERNITANA Calafiori Cavani Lucca FIORENTINA Mandragora Jovic Grillitsch Djuric

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Si attendono solo gli annunci per Lukaku e Pogba, ma in casa Inter e Juventus si fanno i conti anche con possibili cessioni eccellenti in difesa: Skriniar tra i nerazzurri e De Ligt tra i bianconeri. Si raffredda la pista che porta a Di Maria, ora la Vecchia Signora punta tutto su Zaniolo, che potrebbe lasciare la Roma.Milan e Inter continuano a lavorare per Dybala: la nuova offerta dei nerazzurri (cinque milioni più uno di bonus legata a presenze) non sembra convincere più di tanto la Joya. Rossoneri alla finestra, con Douglas Luiz e Traore nuove idee per centrocampo e attacco.

Capitolo Napoli: Kvaratskhelia e Oliveira sono già arrivati, Ostigard è a un passo, prima di procedere ad altri acquisti (Deulofeu il maggior indiziato) De Laurentiis deve risolvere la grana rinnovi e vendere un big. Fabian, in scadenza nel 2023, è ai ferri corti col club e piace alla Juve. La Roma, oltre al sogno Cavani, pensa al portoghese Guedes per l’attacco. Molto attive Monza (Sensi in prestito dall’Inter l’ultima idea di Galliani) e Fiorentina, che sta per annunciare Mandragora dalla Juventus ed è molto vicina a Jovic in attacco.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE