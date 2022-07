Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Firmino,

Paredes Morata,

Arnautovic Kimpembe,

Zaniolo INTER Acerbi Mertens Milenkovic MILAN De Ketelaere,

Chukwuemeka Ndicka,

Ziyech Sanches,

Frattesi NAPOLI Lo Celso,

Simeone Kepa,

Raspadori Deulofeu,

Navas ROMA Wijnaldum,

Bailly Zaha Frattesi MONZA Petagna Mingueza Villar ATALANTA El Shaarawy,

Pinamonti Belotti Bondo TORINO Denayer Laurientè Marcelino Nunez LAZIO Provedel Vecino Varela

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Due i nomi caldi per la Juventus. Uno è un vecchio obiettivo di Cherubini e Arrivabene, Paredes, per il quale sono in corso fitte trattative col Paris Saint-Germain. L’altro è un target relativamente più recente: Firmino, desideroso di rilanciarsi dopo un’annata non eccezionale al Liverpool. Anche la Roma punta ad annunciare due rinforzi in tempi brevi: si tratta con Wijnaldum per l’ingaggio, mentre il nome nuovo per la difesa è Bailly, in uscita dal Manchester United.

Capitolo Milan. Nessuna fumata bianca per De Keteleaere, ma non è ancora finita: possibile un nuovo rilancio. L‘alternativa è Ziyech, mentre il primo obiettivo per il centrocampo è il gioiellino dei Villans, Chukwuemeka. L’Inter riflette sulle uscite (Skriniar, Dumfries o Sanchez) e tiene in standby le possibili alternative, Acerbi o Mertens. Il Napoli, dopo Kim, lavora per la porta (Kepa ha sopravanzato Navas) e la tre quarti: il nuovo grande sogno è Lo Celso, che lascerà il Tottenham. Tra le altre trattative, il Toro stringe per Denayer, svincolato dal Lione e possibile erede di Bremer.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni