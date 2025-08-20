Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Hojlund, Zhegrova, Doumbia, Sancho e Arokodare

Ci si avvicina all’inizio del campionato e le trattative si fanno sempre più frenetiche. Del resto, si avvicina pure la scadenza di fine mercato ed è tempo di passare dalle parole ai fatti.I nomi caldi sono sempre gli stessi: Hojlund , conteso da Napoli e Milan, Zhegrova che è a un passo dalla Juve, Sancho nuovamente vicino alla Roma. E l’Inter? Va a caccia di un centrocampista, dopo che si è congelata la pista Lookman. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 12.30 di mercoledì 20 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Zhegrova O’Riley Molina INTER Doumbia Koné Lookman MILAN Hojlund Boniface Vlahovic NAPOLI Arokodare Hojlund Dovbyk ROMA Sancho Fabio Silva Rowe LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Musah Cepeda Mateta BOLOGNA Zortea Rowe Solomon

Juve, ecco Zhegrova: Inter, piace Doumbia

Qualcosa si muove in casa Juve. La cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest dovrebbe portare nelle casse del club bianconero la liquidità necessaria a sbloccare due trattative: quella col Lille per Zhegrova, l’esterno kosovaro che sarebbe perfetto per gli schemi di Tudor, e quella col PSG per il sospirato ritorno (o permanenza, dir si voglia) di Kolo Muani. Sullo sfondo altri affari: O’Riley è un nome ancora presente sul taccuino di Comolli. Anche l’Inter cerca un centrocampista, dopo il definitivo (forse) addio a Lookman. Difficili Koné ed Ederson, l’ultima idea è il 20enne Doumbia, 20enne gioiellino dell’Anversa.

Milan e Napoli su Hojlund: le alternative

La priorità di Milan e Napoli è rappresentata invece dall’attaccante. Entrambe si sono fiondate su Hojlund, il lungagnone danese che all’Atalanta era un fenomeno e che in due anni di Manchester United sembra essersi trasformato in un mezzo brocco. Lo sprint vede leggermente in vantaggio i rossoneri, che si sono mossi prima: se i Red Devils hanno aperto al prestito, le perplessità maggiori sono dello stesso Hojlund, che vorrebbe andar via a titolo definitivo. Le alternative del Milan sono Boniface e il “solito” Vlahovic, mentre nel Napoli salgono le quotazioni di Arokodare, bomber del Genk; e si parla anche di Dovbyk.

Roma, si riavvicina Sancho: Musah all’Atalanta?

Il mercato della Roma sembra viaggiare sulle montagne russe: a momenti di sconforto fanno seguito giornate di grande esaltazione. Attualmente siamo nella seconda fase: dopo l’arrivo di Bailey, si sono riaccese le speranze di vedere all’Olimpico Sancho, altro esubero in uscita dallo United. E non sono tramontate del tutto le chance di vedere in giallorosso un altro vecchio obiettivo, Fabio Silva. Gli altri affari: l’Atalanta, piazzato il colpo Krstovic, può affondare il colpo col Milan per Musah, centrocampista fisico che fa al caso di Juric. Il Bologna, invece, è vicinissimo all’esterno chiesto da Italiano: Zortea.

Calciomercato: segui tutte le trattative in tempo reale