Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Hojlund, Zhegrova, Doumbia, Sancho e Arokodare

Ci si avvicina all’inizio del campionato e le trattative si fanno sempre più frenetiche. Del resto, si avvicina pure la scadenza di fine mercato ed è tempo di passare dalle parole ai fatti.I nomi caldi sono sempre gli stessi: Hojlund, conteso da Napoli e Milan, Zhegrova che è a un passo dalla Juve, Sancho nuovamente vicino alla Roma. E l’Inter? Va a caccia di un centrocampista, dopo che si è congelata la pista Lookman. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A. Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 12.30 di mercoledì 20 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.
Calciomercato, il borsino delle trattative
|Calda
|Tiepida
|Fredda
|>70%
|30-70%
|<30%
|JUVE
|Zhegrova
|O’Riley
|Molina
|INTER
|Doumbia
|Koné
|Lookman
|MILAN
|Hojlund
|Boniface
|Vlahovic
|NAPOLI
|Arokodare
|Hojlund
|Dovbyk
|ROMA
|Sancho
|Fabio Silva
|Rowe
|LAZIO
|Mercato bloccato
|Mercato bloccato
|Mercato bloccato
|ATALANTA
|Musah
|Cepeda
|Mateta
|BOLOGNA
|Zortea
|Rowe
|Solomon
Juve, ecco Zhegrova: Inter, piace Doumbia
Qualcosa si muove in casa Juve. La cessione di Douglas Luiz al Nottingham Forest dovrebbe portare nelle casse del club bianconero la liquidità necessaria a sbloccare due trattative: quella col Lille per Zhegrova, l’esterno kosovaro che sarebbe perfetto per gli schemi di Tudor, e quella col PSG per il sospirato ritorno (o permanenza, dir si voglia) di Kolo Muani. Sullo sfondo altri affari: O’Riley è un nome ancora presente sul taccuino di Comolli. Anche l’Inter cerca un centrocampista, dopo il definitivo (forse) addio a Lookman. Difficili Koné ed Ederson, l’ultima idea è il 20enne Doumbia, 20enne gioiellino dell’Anversa.
Milan e Napoli su Hojlund: le alternative
La priorità di Milan e Napoli è rappresentata invece dall’attaccante. Entrambe si sono fiondate su Hojlund, il lungagnone danese che all’Atalanta era un fenomeno e che in due anni di Manchester United sembra essersi trasformato in un mezzo brocco. Lo sprint vede leggermente in vantaggio i rossoneri, che si sono mossi prima: se i Red Devils hanno aperto al prestito, le perplessità maggiori sono dello stesso Hojlund, che vorrebbe andar via a titolo definitivo. Le alternative del Milan sono Boniface e il “solito” Vlahovic, mentre nel Napoli salgono le quotazioni di Arokodare, bomber del Genk; e si parla anche di Dovbyk.
Roma, si riavvicina Sancho: Musah all’Atalanta?
Il mercato della Roma sembra viaggiare sulle montagne russe: a momenti di sconforto fanno seguito giornate di grande esaltazione. Attualmente siamo nella seconda fase: dopo l’arrivo di Bailey, si sono riaccese le speranze di vedere all’Olimpico Sancho, altro esubero in uscita dallo United. E non sono tramontate del tutto le chance di vedere in giallorosso un altro vecchio obiettivo, Fabio Silva. Gli altri affari: l’Atalanta, piazzato il colpo Krstovic, può affondare il colpo col Milan per Musah, centrocampista fisico che fa al caso di Juric. Il Bologna, invece, è vicinissimo all’esterno chiesto da Italiano: Zortea.