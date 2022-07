L’inizio del campionato si avvicina – mancano meno di tre settimane – e le trattative impazzano. Sono tante le caselle da colmare per le varie big. La Juve cerca un regista ( Paredes ), il Milan un calciatore di sostanza ( Chukwuemeka è l’alternativa a Sanches ), l’ Inter un difensore (spunta l’usato sicuro Acerbi ), la Roma un mediano ( Wijnaldum ). Il Napoli , invece, stringe per Kim: tra oggi e domani potrebbe essere la volta buona per la sospirata fumata bianca. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Arnautovic,

Paredes Morata,

Milenkovic Kimpembe,

Zaniolo INTER Acerbi Milenkovic Demiral MILAN De Ketelaere,

Chukwemeka Ndicka,

Ziyech Sanches,

Frattesi NAPOLI Kim,

Simeone Kepa,

Raspadori Deulofeu,

Diallo ROMA Wijnaldum Zaha Frattesi MONZA Petagna Villar Suarez ATALANTA El Shaarawy,

Pinamonti Belotti Bondo TORINO Denayer Laurientè Marcelino Nunez LAZIO Vecino Provedel Varela

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Juventus molto attiva sul mercato. Proseguono i discorsi con il Paris Saint-Germain per Paredes, mentre prendono quota le chance che Arnautovic arrivi come vice-Vlahovic. In standby l’affare Zaniolo, per il quale ora è in vantaggio il Tottenham. Il Milan, intanto, sprinta con il Barcellona per Chukwuemeka, il gioiellino classe 2003 dell’Aston Villa, e non molla De Ketelaere: Maldini spera di poter chiudere per entrambi nei prossimi giorni. E l’Inter? Il nome nuovo per la difesa è una vecchia conoscenza di Inzaghi: Acerbi. Costa poco e ha esperienza, può arrivare a breve.

Capitolo Napoli. Si attendono solo gli annunci di Kim e Simeone, il difensore e l’attaccante chiesti da Spalletti, mentre per la porta è corsa a due tra top player per il prestito: Kepa sembra aver sopravanzato Navas. La Roma continua a inseguire Wijnaldum, per il quale è sceso in campo personalmente il presidente Friedkin, che ha buoni rapporti con Al-Khelaifi. Tra le altre trattative, duello Atalanta-Sassuolo per Pinamonti, col Napoli possibile terzo incomodo (gli azzurri seguono anche Raspadori).

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni