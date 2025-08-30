Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Kolo Muani, Rabiot, Hojlund, Mazraoui e Akanji

Superato il primo, fastidiosissimo intermezzo del…calcio giocato, torna al centro delle discussioni il vero tema portante dell’estate pallonara: il calciomercato. Ultimi giorni di trattative, quelli utili – storicamente – a sbloccare affari, soprattutto in prestito, che si trascinano da settimane, forse addirittura da mesi. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 13.00 di sabato 30 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Kolo Muani Mazroui Zhegrova INTER Nico Paz Solet/Jacquet Lookman MILAN Dovbyk Rabiot Akanji NAPOLI Hojlund Mainoo Juanlu Sanchez ROMA Gimenez George Sancho LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Musah Cepeda Magassa BOLOGNA Rowe Baldanzi Pirola

Milan, Allegri insiste per Rabiot: Akanji si allontana

E’ il Milan l’osservata speciale in questa fase del calciomercato. Il successo esterno sul Lecce non ha fugato alcuni dubbi in casa rossonera con Allegri che ha mandato un messaggio piuttosto chiaro al club. Il tecnico toscano insiste per avere Rabiot ma è una trattativa piuttosto complicata con il Marsiglia che sta provando a ricucire lo strappo. Resta concreta anche l’ipotesi di uno scambio con la Roma che coinvolgerebbe Gimenez e Dovbyk. Mentre è sempre più lontano Akanji come alternativa per la difesa.

Juventus, spunta il nome di Mazrouoi

La Juventus è alla ricerca di un esterno. Nico Gonzalez ha confermato la sua voglia di cercare una nuova avventura, Tudor non sembra valutarlo come uno dei preferiti e la trattativa che avrebbe dovuto portare a uno scambio con Molina è in una fase di stallo. Per questo motivo Comolli avrebbe cominciato a pensare a Noussair Mazraoui. Il giocatore marocchino ma di passaporto olandese potrebbe lasciare il Manchester United e la Juve potrebbe cercare di strappare un prestito. Ma l’obiettivo principale resta quello di riportare a Torino Kolo Muani, le speranze sono alte e i dirigenti bianconeri continueranno a lavorarci fino all’ultimo momento utile.

Napoli, accelerata Hojlund e sogno Mainoo

Tutto sull’attacco, il Napoli non può lasciare scoperto un ruolo fondamentale per Antonio Conte. L’infortunio di Lukaku ha creato una voragine nella rosa che i partenopei vogliono colmare con Rasmus Hojlund, ieri un rallentamento nella trattativa con le voci di un inserimento del Lipsia, oggi una nuova accelerata che potrebbe portare alla fumata bianca. Nelle ultime ore però gli azzurri stanno lavorando anche alla possibilità Mainoo, i contatti con il Manchester proseguono: i Red Devils chiedono 50 milioni di euro per la cessione, cifra che il Napoli non è intenzionata a spendere ma si valuta l’ipotesi di un prestito last minute per l’esterno.

Gasperini ha chiuso, anzi ha sbattuto, le porte a Sancho con una conferenza al veleno. Ma i giallorossi continuano a lavorare alla pista George. Resta in piedi con il Milan lo scambio per Gimenez, mentre Baldanzi potrebbe cercare una nuova opportunità al Verona.