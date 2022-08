Meno di una settimana all’inizio del campionato, ma sono tante le situazioni da definire per le big, in entrata e in uscita. La Juventus , ad esempio, stringe per Kostic, mentre il Milan ha fretta di trovare un sostituto per Tonali e segue diverse opzioni a centrocampo. Alla Roma manca un difensore per completare la sua grande campagna acquisti, mentre chi è in alto mare è il Napoli che deve comprare un portiere, un centrocampista se va via Fabian , un attaccante e – soprattutto – risolvere la grana Raspadori . Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Kostic,

Paredes Milinkovic-Savic,

Morata Zaniolo,

Pjanic INTER Singo Dest,

Pedraza Tanganga MILAN Fofana,

Tameze Tanganga,

Sarr Diallo,

Onyedika NAPOLI Simeone,

Navas Raspadori,

Lo Celso Kepa,

Barak ROMA Belotti Zagadou Bailly MONZA Icardi Pablo Mari Petagna ATALANTA Pinamonti Nandez Ilic TORINO Schuurs Praet Miranchuk LAZIO Ilic Emerson Marcelo

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Juventus a tutta su Kostic, dunque. Contatti fitti con l’Eintracht per l’esterno serbo. Si batte sempre la pista Paredes, mentre l‘amichevole con l’Atletico potrebbe essere l’occasione per riparlare di Morata, sempre nei cuori di Allegri. Il Milan, non ancora definita la questione difensore (Tanganga è sempre il più gettonato), ora si lancia alla ricerca di centrocampisti. Fofana del Lens e Tameze del Verona i preferiti, nell’agenda di Maldini anche Sarr e Onyedika. E l’Inter? Tutto fermo in attesa delle cessioni: piace Pedraza, visto all’opera nell’ultima amichevole col Villarreal.

Capitolo Napoli. Fabian al Psg potrebbe accelerare l’arrivo di Navas, portiere ora in netto vantaggio su Kepa. Nuovo incontro in settimana per Raspadori, a centrocampo i nomi sono quelli di Lo Celso e Barak, mentre Simeone è ormai a un passo da settimane, ma la firma non arriva mai. Intanto Mourinho aspetta l’ultimo regalo dai Friedkin: il nome nuovo per la difesa è quello di Zagadou. Tra le altre trattative, Lazio molto vicina a Ilic, mentre Petagna sembra ormai uscito dai radar del Monza.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni