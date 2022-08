L’esterno della Juventus , il trequartista del Napoli e il difensore del Milan: sono diventate queste le priorità del momento, in un calciomercato che nei giorni scorsi ha visto chiudersi due tormentoni: il sospirato passaggio di De Ketelaere in rossonero e quello di Wijnaldum alla Roma. I giallorossi, sempre più ambiziosi, hanno di fatto chiuso anche per Belotti. Sempre in attesa l’ Inter, che lavora ai piani B in caso di doppia partenza di Skriniar e Dumfries . Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Kostic,

Paredes Milinkovic-Savic,

Depay Raspadori,

Pjanic INTER Singo Dest,

Tanganga Castagne MILAN Tanganga Diallo N’Dicka NAPOLI Raspadori,

Kepa Simeone Navas ROMA Belotti Bailly Tanganga MONZA Icardi Pablo Mari Petagna ATALANTA Lookman Pinamonti Ilic TORINO Schuurs Orsolini Praet LAZIO Petagna Emerson Marcelo

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Incassato il no di Mertens, la Juventus si è lanciata nuovamente all’assalto di Kostic, esterno che l’Eintracht Francoforte ha messo sul mercato. Una possibile alternativa è Depay, in rotta col Barcellona. Per la cabina di regìa l’obiettivo numero uno è sempre Paredes, con Pjanic sullo sfondo. Il club bianconero sembra aver rinunciato a duellare col Napoli per Raspadori. Il club azzurro è in vantaggio sul gioiellino del Sassuolo ed è sempre molto vicino a un portiere di spessore al posto di Meret, con Kepa più avanti di Navas.

Capitolo Milan. Rimane da prendere un centrale di difesa e Tanganga è davanti nelle gerarchie di Maldini rispetto a Diallo e N’Dicka. Occhio però al possibile inserimento dell’Inter per il difensore del Tottenham. Quanto ai terzini, tre i nomi di Marotta per un eventuale dopo Dumfries: Singo, Dest e Castagne. Roma scatenata. Dopo Wijnaldum e in attesa di Belotti, Mourinho potrebbe avere anche un rinforzo in difesa: Bailly del Manchester United. Non finisce di stupire il Monza: Icardi potrebbe essere l’ultimo grande colpo dell’accoppiata Berlusconi-Galliani.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni