Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Milik Paredes Depay INTER Acerbi Chalobah Akanji MILAN Onana Tameze Tanganga NAPOLI Navas Nandez Lukic ROMA Belotti Grillitsch Nainggolan MONZA Pezzella Rovella Icardi ATALANTA Sosa Hojlund Rieder TORINO Cistana Lazetic Praet LAZIO Reguilon Ilic Emerson

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Allegri sta per avere a disposizione un nuovo centravanti: manca poco per l’annuncio di Milik, pronto a tornare in Italia dopo l’agrodolce esperienza a Napoli. Per il centrocampo sempre viva la pista Paredes, mentre si allontana l’affare Depay. L‘Inter ha il sì di Acerbi ma continua a cercare altro: sempre vive le discussioni col Chelsea per il prestito di Chalobah, con Marotta che spera ancora di strappare al Dortmund un sì per Akanji. E il Milan? Ora il preferito a centrocampo è Onana, ma il Bordeaux non fa sconti. L’alternativa è Tameze, mentre per la difesa si allontana Tanganga.

Capitolo Roma. In attesa di far spazio a Belotti, il club giallorosso prova a stringere per un centrocampista svincolato: l’austriaco Grillitsch. L’alternativa è unvecchio amico, Nainggolan, che si è offerto di dare il suo contributo. Il Napoli, intanto, non molla la presa su Navas, che potrebbe arrivare negli ultimissimi giorni di mercato. Tra le altre trattative: Monza a caccia di un difensore d’esperienza (potrebbe arrivare Pezzella dal Betis), Lazio forte su Reguilon, l’esterno che servirebbe come il pane a Sarri.

