La serie A è partita nella giornata di ieri ma il mercato continua a tenere impegnati i dirigenti del massimo campionato. A 15 giorni dalla fine della sessione si continua a lavorare. La Juventus prova a mettere a segno gli ultimi colpi di mercato. L’attaccante olandese Depay è il prossimo in lista, i bianconeri sembrano aver già trovato l’accordo con il calciatore ma aspettano la risoluzione del contratto dal Barcellona . Il Napoli continua a lavorare all’affare Raspadori ma soprattutto a risolvere la situazione portiere con Navas come primo obiettivo. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Depay,

Paredes Muriel Zaniolo,

Morata INTER Acerbi

Akanji Dest,

Pedraza Tanganga MILAN Diallo,

Tameze Tanganga,

Kiwior N’Dicka,

Onyedika NAPOLI Navas Raspadori,

Ndombelè Lukic,

Barak ROMA Belotti Zagadou,

Mancini Bailly MONZA Rovella Icardi ATALANTA Nandez,

Pinamonti Ilic TORINO Schuurs,

Miranchuk Praet LAZIO Ilic Emerson Marcelo

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

La Juventus non sembra intenzionata a fermarsi dopo il colpo Kostic. E ormai è solo questione di ore prima del nuovo arrivo che dovrebbe essere l’attaccante olandese Depay. I bianconeri avrebbero già raggiunto l’accordo con il calciatore ma ora aspettano la risoluzione del contratto dal Barcellona per mettere tutto nero su bianco. Nelle ultime ore sembrano aumentate anche le quotazioni di Paredes, con la cessione di Rabiot, sarà lui l’obiettivo per il centrocampo della Vecchia Signora. In casa Milan si continua la ricerca di un centrocampista ed anche la prima gara stagionale contro l’Udinese ha messo in evidenza questa necessità ma si lavora anche alla difesa dove sembrano saliti i numeri di Kiwior dello Spezia.

Anche l’Inter è alla ricerca di un difensore come confermato anche da Beppe Marotta prima della gara con il Lecce. La cessione di un big però non è ancora da escludere e tutto lascia pensare che i nerazzurri aspetteranno gli ultimi giorni di mercato prima di muovere la loro mossa. Grandi manovre in casa Napoli con Navas che è diventato l’obiettivo numero uno per la porta. La trattativa con il PSG non è semplice visto che il portiere guadagna 9 milioni di euro a stagione. Gli azzurri si muovono anche per il centrocampo con nel mirino Ndombele e l’occasione Lukic. Si muove ancora il Monza che dopo il colpo Petagna, è pronto a piazzare anche l’affare Rovella. La Roma invece in attesa di Belotti prova a guardare anche al futuro e punta a Tommaso Mancini, attaccante classe 2004 del Vicenza.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni