Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Rabiot, Jackson, Solet, Hojlund ed Elmas

Riecco il calcio vero, riecco le partite di campionato , quelle che mettono in palio i tre punti: a conti fatti, per i maniaci di affari, colpi e trattative, un… fastidioso intermezzo rispetto al vero clou dell’estate: il calciomercato . Ci sono da definire, infatti, le ultime mosse e le discussioni vanno avanti nonostante sia tempo di Serie A. Anzi, molto spesso è proprio in questi giorni che si sbloccano situazioni in stallo da giorni o da settimane. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 11.30 di sabato 23 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Jackson Zhegrova Rabiot INTER Solet Jacquet Lookman MILAN Rabiot Harder Vlahovic NAPOLI Hojlund Elmas/Brescianini Juanlu Sanchez ROMA Elmas Sancho Zanoli LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Musah Gustavo Sà Cepeda BOLOGNA Mandragora Asllani Nicolussi Caviglia

Juve, Zhegrova e Muani in bilico: Inter su Solet

Sono giorni difficili per Comolli: i due obiettivi caldi della Juventus, Zhegrova e Kolo Muani, si stanno allontanando. Un’idea last minute per l’attacco potrebbe essere rappresentata da Jackson, che non rientra nei piani del Chelsea e che è accostato a diverse squadre, bianconeri compresi. L’Inter, invece, ha nel difensore la priorità dopo aver sistemato il centrocampo con l’arrivo di Diouf. Il nome in cima alla lista di Marotta è sempre quello di Solet, ma le trattative con l’Udinese sono storicamente difficili. Piace anche Jacquet del Rennes, che potrebbe rivelarsi un’alternativa low cost.

Milan, arriva Rabiot? Napoli, non solo Hojlund

La suggestione è fortissima: Rabiot, epurato dal Marsiglia dopo la discussa lite con Row, accolto a braccia aperte dal suo mentore Allegri. Se lo augurano i tifosi del Milan, ma va detto che si tratta di un affare complicato, visto l’ammontare dell’ingaggio del francese e la necessità dell’OM di monetizzare. Per l’attacco, dopo Boniface, Tare segue Harder, il “Gyokeres II” dello Sporting. Capitolo Napoli: vanno avanti le discussioni con Hojlund, il preferito da Conte come sostituto di Lukaku. A centrocampo arriverà uno tra Elmas e Brescianini, mentre ormai congelata da settimane la trattativa col Siviglia per Juanlu Sanchez.

Roma, tentazione Elmas: l’Atalanta non molla Musah

A proposito di Elmas, anche la Roma ci ha fatto un pensierino visto lo stallo nelle discussioni tra il Napoli e il suo ex esterno. Un altro calciatore azzurro piace a Gasperini per le sue caratteristiche: Zanoli. In mezzo, la suggestione Sancho che viaggia a fasi alterne: un giorno l’idea sembra essere tramontata, un altro le parti si riavvicinano, per poi allontanarsi di nuovo. L’Atalanta non molla la presa per Musah, ma spera in uno sconto da parte del Milan e tiene monitorate altre soluzioni, tra cui quella del portoghese Gustavo Sà. L’ultima idea del Bologna è Mandragora, uno dei fedelissimi di Italiano a Firenze.