Mancano pochi giorni all’inizio del campionato ma le grandi manovre non sono ancora complete. Tra i club più attivi c’è il Napoli , alle prese con diverse situazioni da risolvere, quella principale che riguarda Raspadori per cui continua la difficile trattativa con il Sassuolo . La Juventus va a caccia di un attaccante e nelle ultime ore sembrano essere salite e di molto le possibilità per Depay . L’Inter lavora sul mercato in uscita con la possibile cessione di Pinamonti proprio al Sassuolo . Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Depay Milinkovic-Savic,

Paredes Zaniolo,

Morata INTER Singo

Akanji Dest,

Pedraza Tanganga MILAN Fofana,

Tameze Tanganga,

Diallo Sarr,

Onyedika NAPOLI Simeone,

Navas Raspadori,

Kepa Lo Celso,

Barak ROMA Belotti Zagadou Bailly MONZA Icardi,

Petagna Pablo Mari ATALANTA Nandez,

Pinamonti Ilic TORINO Schuurs,

Miranchuk Praet LAZIO Ilic Emerson Marcelo

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Dopo aver messo a segno il colpo Kostic, la Juventus continua a scandagliare il mercato alla ricerca della soluzione giusta per l’attacco. I bianconeri sembrano essersi decisamente allontanati dal ritorno di Alvaro Morata, e nelle ultime ore continua la trattativa per Depay che pare decisamente più vicino. Attivissimo anche il Napoli che deve risolvere diversi nodi prima dell’inizio del campi0nato. Continua la difficile trattativa con il Sassuolo per Raspadori che potrebbe andare per le lunghe. Si lavora anche all’acquisto dell’argentino Simeone. Anche l’Inter potrebbe piazzare un colpo nei giorni che precedono l’avvio di campi0nato. I nerazzurri vogliono puntellare la difesa e per farlo nelle ultime ore sono cresciute moltissimo le quotazioni di Akanji del Borussia Dortmund.

Il Milan continua a pensare alla difesa e dal PSG è arrivata un’apertura per Diallo, si continua a lavorare. Si muove il Torino che sembra ormai ad un passo da Miranchuk dell’Atalanta. Il club bergamasco sembra aver dato vita ad una vera e propria rivoluzione visto che in uscita c’è anche Freuler che piace a diversi club in Premier. La Fiorentina, invece, sembra volersi tirare fuori dalla corsa al centrocampista Lo Celso. Il Sassuolo si cautela in vista della possibile partenza di Raspadori e sembra ormai ad un passo dall’ingaggio di Pinamonti dell’Inter.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni