Ancora qualche dettaglio da limare, prima dei sospirati annunci: De Ketelaere al Milan e Wijnaldum alla Roma . L’esito delle due trattative, in ogni caso, non è in discussione, anche se i rossoneri e i giallorossi non intendono fermarsi: Pioli chiede un difensore, Mourinho un attaccante. Duello di mercato tra Juve e Napoli per Raspadori, con i bianconeri a caccia di un centrocampista e gli azzurri di uno o più portieri. Inter, al momento, bloccata da Skriniar : adesso il tormentone è legato al rinnovo. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Milinkovic-Savic,

Paredes Raspadori,

Pjanic Firmino,

Zaniolo INTER Acerbi Odriozola Singo MILAN Chukwuemeka,

Tanganga Diallo,

N’Dicka Sanches,

Ziyech NAPOLI Raspadori,

Kepa Simeone,

Lo Celso Deulofeu,

Navas ROMA Belotti Bailly Muriel MONZA Petagna Mingueza Villar ATALANTA Pinamonti El Shaarawy Bondo TORINO Lazaro Denayer Shomurodov LAZIO Provedel Emerson Varela

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Una volta chiusa definitivamente la telenovela De Ketelaere, il Milan è pronto a lanciarsi all’assalto di un difensore. Risalgono le quotazioni di Tanganga, che sembra nuovamente in vantaggio su Diallo e N’Dicka. La Roma, invece, stringe per Belotti: l’ex Toro, svincolato, potrebbe rappresentare un’alternativa di lusso ad Abraham. Mou aspetta anche Bailly, colosso della difesa già avuto alle sue dipendenze a Manchester. Capitolo Inter: il più abbordabile, in caso di precipitare della situazione Skriniar, è sempre Acerbi, in rotta con la Lazio. Al posto di Dumfries, piacciono Odriozola e Singo.

Alla Juve, che in America ha perso pezzi (Pogba, McKennie), serve un centrocampista: il sogno è Milinkovic-Savic, più abbordabili le piste che portano a Paredes o Pjanic. I bianconeri provano a insidiare il Napoli su Raspadori, Napoli che nel frattempo sta chiudendo per il nuovo portiere titolare (Kepa) e che ha sempre in pugno Simeone, nonostante l’inserimento del Borussia Dortmund. Tra le altre trattative, il Bologna sembra aver superato il Torino per Shomurodov, che la Roma ha messo sul mercato.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni