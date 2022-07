Due telenovele ai titoli di coda. Il Milan ha in pugno il trequartista inseguito fortissimamente per più di un mese, De Ketelaere. La Roma, invece, può festeggiare l’arrivo di Wijnaldum, altro calciatore richiesto esplicitamente da Mourinho. Per un paio di tormentoni che si chiudono, altri che promettono di tenere col fiato sospeso per tutta l’estate. Che fine farà Mertens? E Zaniolo? L‘Inter sistemerà la questione Skriniar? Quali rinforzi per il Napoli? Insomma, gli interrogativi non mancano. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto: