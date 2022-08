Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Paredes Renan Lodi Depay INTER Acerbi Chalobah Akanji MILAN Chalobah Onyedicka Onana NAPOLI Ronaldo Navas Nandez ROMA Belotti Camara Grillitsch MONZA Bakayoko Rovella Icardi ATALANTA Vranckx Samardzic Sosa TORINO Praet Cistana Lazetic LAZIO Reguilon Ilic Emerson

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

Ronaldo pronto a tornare in serie A, dunque. Il manager Mendes lavora a un’incredibile operazione col Napoli: Cr7 in azzurro, Osimhen al Manchester United. I Red Devils pagherebbero anche l’ingaggio del portoghese (tutto o buona parte), mentre De Laurentiis chiede addirittura 150 milioni per il nigeriano. Napoli che è sempre vicinissimo a Navas, in uscita dal Psg. La Juventus, invece, è ai dettagli per Paredes e pensa a un ultimissimo colpo per la difesa: Renan Lodi, che l’Atletico ha messo sul mercato.

Milan e Inter, intanto, battagliano per Chalobah, promettente difensore del Chelsea che servirebbe a entrambe. Nelle ultime ore i rossoneri sembrano essersi portati in vantaggio. Maldini per il centrocampo continua a non mollare Onyedicka e Onana, mentre le alternative di Marotta si chiamano Acerbi e – molto difficilmente – Akanji. Capitolo Roma: dopoBelotti arriverà un centrocampista e Camara è ormai in vantaggio su tutti gli altri. Tra le altre trattative: l’ultima idea di Galliani per il Monza è Bakayoko, che al Milan sembra destinato ad avere pochissimo spazio.

