C’è chi ha completato gli ultimi acquisti e chi ancora no. Ultimi giorni, anzi ultime ore di calciomercato. Ancora in ballo qualche acquisto “pesante”, anche se il grosso è già stato fatto. Rimangono da sistemare alcuni tasselli. La Juve cerca un difensore, l’ Inter un esterno, il Napoli un portiere. Roma e Milan sono praticamente a posto, molto attive Torino, Monza e Atalanta. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE — Gaya — INTER Sosa — Acerbi MILAN — — — NAPOLI Navas — Ronaldo ROMA — — Grillitsch MONZA Bakayoko — Icardi ATALANTA Izzo Rieder Sosa TORINO Praet Cistana Lazetic LAZIO Ilic Reguilon —

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

La Juventus ha sistemato l’attacco con Milik e il centrocampo con Paredes, rimane da piazzare un colpo in difesa e sulle corsie laterali: piace l’esterno Gaya del Valencia, che però non sembra disposto a trattare. Il Milan ha chiuso le operazioni con Thiaw e Vranckx, l’Inter potrebbe perfezionare due affari in extremis: cedere Gosens al Bayer Leverkusen e prendere al suo posto Sosa, laterale dello Stoccarda a lungo inseguito pure dall‘Atalanta.

Il Napoli, sfumata la suggestione Ronaldo, spera fino all’ultimo che si concretizzi il sogno Navas. La cessione di Fabian al Psg, però, non sembra aver oliato la trattativa coi francesi, che non vogliono dare una robusta buonuscita al portiere costaricano. Mercato Roma attivo soprattutto in uscita, dopo gli arrivi di Belotti e Camara, mentre Atalanta, Torino e Lazio inseguono colpi last minute: Galliani (specialista in materia) sta trattando Bakayoko.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni