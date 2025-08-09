Calciomercato, il borsino di oggi: come vanno le trattative per Tonali, Lookman, Hojlund, Grealish e McKennie

Le trattative proseguono anche sotto il sole di agosto, tra spiagge affollate e verdi prati montani presi d’assalto per i picnic. I nomi più cool sono sempre gli stessi: Lookman per l’Inter, Tonali per la Juve, Hojlund per il Milan . Ma con qualche novità intrigante tra le alternative. Vediamo a che punto sono le trattative che riguardano Juve, Inter, Milan, Napoli, Roma e le altre big della serie A . Con una precisazione: le quotazioni sono aggiornate alle 11.15 di sabato 9 agosto, sbalzi e oscillazioni delle stesse – come in ogni Borsa che si rispetti – non sono assolutamente da escludere.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda >70% 30-70% <30% JUVE Tonali Andrey Santos Sangare INTER Lookman Hutchinson De Winter MILAN Hojlund Jackson Vlahovic NAPOLI Grealish Musah Miretti ROMA Ziolkowksi McKennie Eguinaldo LAZIO Mercato bloccato Mercato bloccato Mercato bloccato ATALANTA Mateta Rodrigo Muniz Krstovic BOLOGNA Zanoli Rowe Heggem

Inter e Juve, le strategie per Lookman e Tonali

Non si sbloccano le telenovele dell’estate. Lookman si allena da solo in Portogallo, scappa dall’Atalanta e – pare – anche dalla Premier League: vuole solo l’Inter. E cosa fa Marotta per portarlo ad Appiano Gentile? Niente. Aspetta. Più tempo passa e più aumentano le possibilità che il club bergamasco sia “costretto” a svendere il suo campione ribelle. Il presidente dell’Inter lo sa e allora nicchia. Più o meno la stessa mossa della Juventus per Tonali. Aspettare. Fare in modo che per il Newcastle diventi più conveniente mollar via il regista della Nazionale italiana che tenerlo. Vedremo se le due strategie, piuttosto simili, funzioneranno.

Il Milan, il Napoli e i prestiti dalla Premier League

Anche Milan e Napoli aspettano. Le notizie belle dovrebbero arrivare da Manchester. I rossoneri puntano al prestito di Hojlund dallo United, gli azzurri a quello di Grealish dal City. In entrambi i casi ci sono delle difficoltà, nel primo il giocatore vorrebbe continuare a giocare le coppe, nel secondo ci sono 15 milioni netti di ingaggio che De Laurentiis non vuole assolutamente accollarsi. Il Napoli, comunque, salutati Raspadori e Simeone ha in pugno Gutierrez e Juanlu Sanchez e potrebbe di nuovo affondare il colpo per Musah. Per il Milan l’alternativa (sempre low cost) al danese è rappresentata da un altro esubero d’Inghilterra, Jackson del Chelsea.

Roma, fatta per Ziolkowski: e rispunta McKennie

Continua a muoversi con oculatezza la Roma, che sta ridisegnando l’organico sotto le indicazioni di Gasperini. Fatta per un nuovo innesto in difesa dei giallorosi, che hanno messo le mani su Ziolkowski, 20enne centralone del Legia Varsavia, grande speranza del calcio polacco. Ma il club della Capitale non molla un vecchio pallino: il nome di McKennie è tornato a circolare a Trigoria, a prescindere dall’eventuale coinvolgimento di Cristante. L’Atalanta spera di risolvere in fretta la grana Lookman per fiondarsi sul sostituto: Mateta sembra aver superato nelle quotazioni Rodrigo Muniz e Krstovic. Capitolo Bologna: quasi fatta per Zanoli, esterno in uscita dal Napoli.