Dopo tante chiacchiere, è l’ora delle prime ufficialità. Lukaku si è rimaterializzato a Milano scatenando il delirio dei tifosi dell ‘Inter, in festa anche per l’arrivo del sospirato vice-Brozovic, l’ex empolese Asllani. La Juventus ha in pugno Pogba e Di Maria, continua a corteggiare Zaniolo e Kostic e pensa a uno sgarbo all ‘Inter. Il Milan punta forte su Asensio , che potrebbe raggiungere la new entry Origi in attacco, mentre la Roma stringe per Celik e Frattesi. Napoli sempre fermo ai colpi Kvaratskhelia e Olivera. Ma qual è il borsino del calciomercato? Quali le percentuali legate alle operazioni più calde del momento? Date un’occhiata al tabellone sotto:

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Pogba Di Maria Zaniolo Kostic Bremer Paredes Koulibaly INTER Lukaku Asllani Dybala Bremer Milenkovic Soyuncu MILAN Douglas Luiz Asensio Zyech Traore Sanches De Ketelaere NAPOLI Deulofeu Maximiano Ostigard Solbakken Nandez Casale ROMA Celik Frattesi Guedes Solbakken Dybala Ronaldo MONZA Casale Sensi Pinamonti Pessina Fagioli Joao Pedro ATALANTA Ederson Pinamonti Biuk Soppy FIORENTINA Mandragora Jovic Grillitsch Djuric

Calciomercato, le ultime novità su Juve, Inter, Milan, Napoli e Roma

La rabbia è passata, la fuga al Chelsea un lontano ricordo. Tifosi dell’Inter al settimo cielo per il ritorno di ‘Big Rom’. Arriva anche Asllani mentre va avanti l’affare Skriniar col Psg. Il Milan ha fissato la sua priorità in avanti: è Asensio, in rotta col Real. Juventus alle prese con arrivi e partenze (si fa nutrita la schiera di pretendenti a De Ligt) e non molla i suoi obiettivi principali: molto difficile arrivare a Koulibaly, che ha fatto sapere che in caso di addio al Napoli prenderà in considerazione solo offerte estere: il nuovo sogno è Bremer, con tanto di sgambetto all’Inter che insegue il brasiliano da settimane.

A proposito di Napoli, la novità principale in casa azzurra è legata al forcing su Maximiano, portiere portoghese del Granada che potrebbe affiancare Meret nella prossima stagione. Dopo la tiratina d’orecchie via social di Mourinho, invece, la Roma prova a stringere per Celik e Frattesi, obiettivi di lungo corso, e per Guedes. Si raffredda la suggestione Ronaldo. Tra le altre trattative, sempre più scatenato il Monza che dopo aver annunciato Cragno è ai dettagli per il difensore Casale, in uscita dal Verona.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni